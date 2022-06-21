Selvi'den Kılıçdaroğlu'na: Ağam eğlenir bizimle

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu’nun adaylık ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gizli seçim planını Kılıçdaroğlu açıklıyor. Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanı adayı olacak isimlerin listesini muhalif medya yayınlıyor. Ne diyeyim? Ağam eğlenir bizimle" dedi.

"Erdoğan aday olmazsa diye yapılmış bir B planı yok. C planı da yok. Hatta alfabenin 29 harfini de saysanız ‘Erdoğan'sız bir formül yok" diyen Selvi şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın tek adayı var: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerisi ise algı operasyonu yapmaktan, zihinleri bulandırmaya çalışmaktan ve fitne sokmaktan başka bir şey değil. AK Parti'yi kurduğu günden beri iktidarda tutan ve girdiği her seçimi kazanıp muhalefet liderlerinin tamamının oy oranını toplasanız Erdoğan'a yetişmediği bir dünyada, Erdoğan yerine cumhurbaşkanı adayı olarak başka isimler neden düşünülsün? AK Parti'nin A planında da B planında da, hatta Z planında da Erdoğan var. Başka bir plan yok. Erdoğan'dan başka bir ismin adaylığı gündemde değil." .