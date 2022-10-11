Selvi'den ''Demirtaş'a destek'' yazısı!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Mersin’de polisevine yönelik terör saldırısının ardından yaptığı çıkışların yerinde olduğunu söyledi.

Selvi'nin bugünkü köşesinde “Demirtaş'a destek” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

PKK'nın Mersin saldırısı üzerine Selahattin Demirtaş, cılız, öznesi belli olmayan, PKK terörü diyemeyen ama saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Tam Selahattin Demirtaş'a bu saldırıyı kim yaptı, niye PKK diyemiyorsun, PKK'yı kınıyorum de, o zaman lider olursun diye tepki gösterecektim. Tam o sırada Duran Kalkan, Demirtaş'ı, “Ukalalık yapma” diye azarladı.

Selahattin Demirtaş'a tam, bak 7 Haziran seçimlerinden sonra PKK çözüm sürecini bitirip savaş sürecini başlattığında sesini çıkarmadın. Ne savaşı, “Bu millet bizi yüzde 13 oyla, 80 milletvekili ile Meclis'e soktu. Bu tablo karşısında savaş ilan edilir mi? Artık savaşın yeri yok” demediği için eleştirip “Hadi bu sefer sesini çıkar” diyecektim. Bu kez de Kandil'den, “Yaptığın münafıklık” çıkışı geldi.

Hadi Selahattin Demirtaş konuş. Şimdi konuşma zamanı. Teröre karşı dik durma vakti. Dik durursan lider olursun diyeceğim ama Selahattin Demirtaş'ta o kumaş yoktur. Kandil konuştu, Demirtaş sustu. Ama buna rağmen cılız olsa da.. PKK demese de... Kandil karşısında dilini de yutsa Demirtaş'ın çıkışı yerindeydi. Keşke susmasaydı. .