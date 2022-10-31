Selvi'den 6'lı masaya tepki! ''42 kez bir araya geldiler, Türkiye için ne önerdiler?''

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 28 Ekim’de düzenlenen ''Türkiye’nin Yüzyılı'' adlı vizyon belgesi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Ekim'de düzenlenen vizyon belgesi programına muhalif gazetecileri çağırması gündem olmuştu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bu tutumunun devam edeceğini söyledi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı programına muhalif gazetecilerin davet edilmesi epey tartışıldı” diyen Selvi, “Muhalif medyadaki linç kültürü nedeniyle meslektaşlarımız bu çağrıya kulak veremediler. Ama AK Parti Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyarken buna uygun bir adım attı. Başlangıç noktası doğru seçildi. Muhalif gazeteciler mahallelerinde kalmaya devam ettiler ama Erdoğan'ın bu çağrısının bir defalık olmadığını söylemek isterim.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni yüzyılını herkesle birlikte yapmak için duvarların yıkılması gerektiğini belirten Selvi, “Erdoğan bunu yaptı. Edindiğim izlenim, AK Parti'nin programlarına muhalif gazetecilerin davet edilmeye devam edileceği yönünde. “Normalleşme süreci devam edecek” deniliyor.” İfadelerini kullandı.

Erdoğan'ı yeni bir siyaset önerdiğini ve paradigma değişikliğine gittiğine dikkat çeken Selvi, “Erdoğan, yeni siyasetin taşıyıcı kolonlarını; “Kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, Kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, İnkâr siyaseti yerine kucaklaşma siyasetini, Tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, Nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır” diye tarif etti.” görüşünü paylaştı.

“Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var.” diyen Selvi 6'lı masaya şu sözlerle yüklendi:

“6'lı Masa şu ana kadar tam 7 toplantı yaptı, 42 kez bir araya geldi. Sonuç ne? Türkiye için ne önerdiler? Türkiye için hangi projeyi ortaya koydular? Tek dertleri Erdoğan gitsin. Tek hedefleri Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsun.”