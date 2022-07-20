Selvi: Demirtaş, Akşener’in direncini kırmaya çalışıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Demirtaş, Meral Akşener'in direncini kırmaya çalışıyor" yorumunu yaptı.

Selvi yazısında, "Demirtaş, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde Kılıçdaroğlu'nda bir sorun görmüyor. HDP'yi tatmin etmek için Suriye ve Irak tezkeresi ile Libya tezkeresinin oylamasında dahi HDP'nin peşine takıldı. Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için yapamayacağı bir şey olmadığı anlaşıldı. Demirtaş, Meral Akşener'in direncini kırmaya çalışıyor. Bütün amacı cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, HDP'nin de 6'lı masada olması. Yok öyle 7'nci parti olarak masada oturması şeklinde değil. HDP, cumhurbaşkanı adayını belirleyen irade olmak istiyor. Demirtaş, Akşener'e yazdığı üstü örtülü mektuplarla bu yolu açmaya çalışıyor. Akşener'in elini rahatlatacak mesajlar vermesinin nedeni o..." ifadesini kullandı.