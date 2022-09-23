Selvi: Babacan, 6'lı masayı sarsacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Babacan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığını iddia etti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 6'lı masayı "sarsacağını" savundu.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ali Babacan geçiş döneminin cumhurbaşkanına bırakılmadan koalisyon ortakları tarafından eşit bir şekilde yönetilmesini istiyor.

İYİ Parti'nin aksine HDP ile ilişkilerin sürdürülmesini istiyor. 'Altılı masa HDP ile ilişkiyi mutabakatla götürmeyebilir' diyor.

DEVA Partisi seçim ittifakı yapmayacak. Babacan, 'Şu an için biz gemileri yaktık, tek başımıza gidiyoruz' dedi.

Babacan, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda acele edilmemesi görüşünde ama gerekçesi çok farklı.

...

Babacan'ın, Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına sıcak bakmadığı sonucunu çıkarabiliriz. ‘Masanın dışından' tarifiyle akla ilk olarak Abdullah Gül geliyor.

Ama kulislerden edindiğim bilgiye göre, ne Kılıçdaroğlu ne Abdullah Gül. Ali Babacan, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor. Zaten 'Ortak aday olmazsa cumhurbaşkanı adayıyım' demişti."