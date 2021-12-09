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Selvi: Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında içten içe büyük bir rekabet yaşanıyor
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Selvi: Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında içten içe büyük bir rekabet yaşanıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında 'uyum olduğu gözlense de içten içe rekabet yaşadıklarını' söyledi.

59 Dakika Önce
2021-12-09 08:46:45
Selvi: Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında içten içe büyük bir rekabet yaşanıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun billboard rekabeti" başlıklı bir yazı kaleme aldı

Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında "uyum olduğu gözlense de içten içe rekabet yaşadıklarını" söyledi.

"İki parti arasındaki rekabet birkaç konuda kendini iyice hissettirmeye başladı" diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"CHP ile İYİ Parti arasında, Millet İttifakı'nın birinci partisi olma yarışı yaşanıyor. CHP'nin oy oranı yüzde 25 civarında. İYİ Parti'nin oyları ise yükselişte. İYİ Parti yetkilileri, CHP'nin oy oranının yüzde 25'in üzerine çıkmayacağını ama İYİ Parti'nin büyüyebileceğini savunuyorlar. Hatta Meral Akşener'in başbakanlığa talip olmasının da bu stratejinin sonucu olduğunu söylüyorlar.
...
CHP ile İYİ Parti arasındaki rekabet Ankara'da billboardlara da yansıdı. Meral Akşener'in fotoğrafları billboardları süslerken, CHP, Kılıçdaroğlu'nun afişleriyle yanıt verdi. Öyle ki bir hafta Akşener, bir hafta Kılıçdaroğlu billboardlarda yer aldı. Millet İttifakı'nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mansur Yavaş ise iki partinin arasında kaldı. Şu anda iki lider, başkentteki billboardlarda kıyasıya bir rekabet sergiliyorlar."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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