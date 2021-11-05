Selahattin Demirtaş: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ne kendisinin ne de partisi HDP’nin PKK ile bağlantısı olmadığını söyledi.

Selahattin Demirtaş tutukluluğunun beşinci yılının dolması vesilesiyle avukatları aracılığıyla cezaevinden Alman Haber Ajansı'nın (dpa) sorularını yanıtladı.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre Almanya'da yeni kurulacak hükümetin Türkiye'de insan haklarına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini belirten Demirtaş "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi. Demirtaş yeni hükümetin Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ibaret görmemesi gerektiğini de vurguladı.

“ADİL BİR KARARIN ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL”

HDP hakkındaki kapatma davası sürecine değinen Demirtaş, bu davanın "muhalefete karşı gözdağı operasyonunun bir parçası" olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hakim ve savcıları bu dava için görevlendirdiğini" ve "yargıyı kontrolü altında tuttuğunu" savunan Demirtaş, "Bu açıdan burada adil yargılama yapılması ve hukuka uygun bir kararın çıkması mümkün değil" dedi.

Yargılandığı dava konusunda ise Demirtaş Erdoğan'ın "nefret ve intikam duygularını kendisine yansıtmaktan çekinmediğini" söyledi.

Demirtaş dpa'nın bir sorusu üzerine, "Ne benim ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" ifadesini kullandı. Demirtaş HDP'nin sadece barışcıl yöntemleri savunan demokratik bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.