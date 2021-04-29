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Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onandı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 7 Eylül 2018'de verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

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29.04.2021 15:45:47
Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onandı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Eylül 2018'de verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, Yargıtay'ın kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dede, şunları söyledi:

"Yargıtay'ın tam da 'Kobani kumpas davasının' görülmeye başlandığı 26 Nisan tarihinde bu kararı onaylamış olması, kararın partimize ve seçilmişlerimize karşı yargı eliyle yürütülen tasfiye saldırılarının bir parçası olduğunu göstermektedir.

AİHM'nin Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi yönündeki kararının ardından Erdoğan'ın söylediği 'Biz de karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz' sözünü talimat olarak kabul eden yargı kurumları, bir kez daha kendilerine verilen siyasi talimatın gereğini yerine getirmiştir. 5 yılı aşkın süredir iktidarın vesayeti altındaki yargı tarafından HDP'ye ve HDP'lilere dönük yürütülen kumpas davalarının tek bir merkezden yönetildiğini, talimatla çalışan yargı mensuplarının ve mahkemelerinin büyük bir uyum içinde çalıştığını gayet iyi biliyoruz.

'DEMİRTAŞ'A İLİŞKİN VERİLEN KARARLAR SİYASİDİR'

AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş kararında da oldukça açık ve net bir biçimde açıkladığı üzere Demirtaş'a ilişkin verilen kararlar siyasidir. Taraflı ve bağımlı yargı mensupları tarafından verilen bu karar da hukuken yok hükmündedir. Yargıtay'ın onama kararını 26 Nisan'da vermesi de tesadüf değildir. HDP olarak tüm bu hukuksuzlukları, hem hukuken hem de siyaseten mücadelemizi büyütmenin vesilesi yapacağız. Bu örgütlü kötülüğe karşı kazanacağımıza inancımız tamdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan