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TIMETURK / POLİTİKA / Şarkıcı Çelik siyasete girdi! İşte katıldığı parti

Şarkıcı Çelik siyasete girdi! İşte katıldığı parti

Şarkıcı Çelik, Ümit Özdağ'ın lideri olduğu Zafer Partisi'ne katıldı. Partinin Kayseri İl Teşkilatı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'E tabii devir değişti, ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde' ifadelerini kullandı.

3 Saat Önce
2022-03-05 10:55:42
Şarkıcı Çelik siyasete girdi! İşte katıldığı parti

90'lı yıllara damga vuran şarkıcılardan Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katıldı.

Haberi partinin Kayseri İl Teşkilatı, Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada “E tabii devir değişti, ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde” ifadeleri kullanıldı.

twitter

“PARTİ İÇİ GÖREVİ ŞU AN BULUNMAMAKTA”

Bir sonraki paylaşımda ise “Kıymetli sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir. Kendisinin bu, çok değerli desteği için, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de, artık kendisinin eserleridir” denildi.

UKRAYNA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çelik'in geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki savaşla alakalı yaptığı bir paylaşıma bazı kesimlerce tepki gösterilmişti.

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O paylaşımda Çelik, "Amerikan CIA uçağına binip kuş taklidi yaparak ölen Afganlılara karşı bu fotoğraf. Türkiye'de dehşet saçan sözde mülteci sığınmacı Afgan ve Suriyelilere yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı. .

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