Sarıkaya: Erdoğan’ın asıl hedefi, diğer partileri görünmez kılmak

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasına ilişkin olarak, 'Asıl hedefi kamuoyu algısında rakip olarak tek CHP’yi gösterip, diğer partileri görünmez kılmak' değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "CHP içinden, hem de en üst yöneticileri tarafından Kılıçdaroğlu'nun adayları olduğuna ilişkin söylemler, ister istemez CHP liderinin adaylığını bir noktaya taşıdı. Bundan geri dönülmesini de imkansızlaştırdı. Bu da 6'lı masanın durumunu zorlaştırdı… Çünkü 6'lı masadan Kılıçdaroğlu çıkmaz ise 'aday değilim' diyebilmesini zora sokan konuma getirdi. Erdoğan da bunu gördüğü için 'adaylığını açıkla' baskısını kurmaya başladı. Başta da belirttiğim gibi asıl hedefi kamuoyu algısında rakip olarak tek CHP'yi gösterip, diğer partileri görünmez kılmak. Aynı gün iki sandıkta yürütülecek seçimin, parlamento ayağını görünmez kılıp, propagandayı Cumhurbaşkanlığı sandığı üzerine kurmak…" ifadesini kullandı.