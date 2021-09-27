DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çavuşoğlu, Türk Konseyi olağanüstü toplantısının açılışında konuştu
Borsa ve dolar güne nasıl başladı?
2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı | İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
KOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu
ABD'de uçak kazası
Tunus'ta binlerce kişi Cumhurbaşkanı Said'e karşı yürüdü
27 Eylül Yunanistan deprem | Yunanistan'da depremin şiddeti kaç? Yunanistan'da depremde son durum
Ege Denizi'nde korkutan deprem
2021 İOKBS bursu ne kadar? Ortaokul-Lise MEB İOKBS bursu ne kadar? 2021 İOKBS bursu aylık kaç lira?
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Ali Babacan, AK Parti'den ilk istifa ettiği tarihi açıkladı
İngiltere'de akaryakıt sorunu için 'ordunun devreye girmesi' gündemde
Erdoğan'ın açıklamasından sonra, ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım uyarısı
iPhone 13 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 13 satılmaya başlandı mı?
Almanya’da seçim bitti, şimdi koalisyon konuşuluyor

TIMETURK / POLİTİKA / Sarıgül'ün partisinde toplu istifa

Sarıgül'ün partisinde toplu istifa

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ederek Memleket Partisine geçtiklerini duyurdu.

3 Saat Önce
2021-09-27 08:13:00
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Erzurum İl Başkanı Kamil Çelik, il ve 9 ilçe yönetimiyle istifa ederek Memleket Partisine geçtiklerini duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendileri için memleketin önemli olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte kendimize daha yakın gördüğümüz, kısa sürede kurulmasına rağmen ülkemizde en etkili siyaseti yapacağına inandığımız Memleket Partisi saflarında yerimizi alacağız. Değer önemli, değersizlik değil." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi İl Başkanı Serhatcan Eş, AA muhabirine, partilerinde her şeyden önce insana değer verildiğini ve saygı duyulduğunu söyledi.

Siyasetlerinin insan ve adalet odaklı olduğunu dile getiren Eş, şunları kaydetti:

"TDP Erzurum İl Başkanlığını yürüten Kamil Çelik Beyefendi, sosyal medyadan bir açıklama yaparak kendisi, il yönetimi ve ilçe başkanlarıyla istifa ettiklerini belirtmişler. Partimize duydukları sempatiyi de açıklamalarında belirten Sayın Çelik'in ve teşkilatının istifalarının ardından partimize geçme kararları bizi gururlandırmıştır. Memleket Partisi'nin bu kadar kısa sürede tabanda bu denli güven vermiş olması bizi mutlu eder. Biz de Memleket Partisi Erzurum İl Yönetimi olarak sayın Çelik ve teşkilatına 'Hoş geldiler' diyoruz. Omuz omuza Memleket Partisi'nde yürüyecek çok fazla yolumuz var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN