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TIMETURK / POLİTİKA / Sarıgül'ün oğlundan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Sarıgül'ün oğlundan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün, annesi Aylin Kotil'le birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip baş başa 1 saat görüştüğü öğrenildi.

2 Saat Önce
2022-02-23 12:16:41
Sarıgül'ün oğlundan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

TÜRKİYE Değişim Partisi lideri (TDP)Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğlu Ömer Sarıgül'ün, dün akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir ziyarette bulunduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ile baş başa 1 saat görüşme gerçekleştirdiği öğrenilen Sarıgül'ün bu görüşmesi de CHP'de siyaset yapmak için kulis çalışması olarak değerlendirilirken bu ziyaret ayrıca kamuoyunda 'Gitti Baba Sarıgül, geldi küçük Sarıgül' olarak yorumlandı.

Aylin Kotil, dünkü Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinden iki fotoğrafı “Geliyor gelmekte olan” mesajıyla Twitter hesabından paylaştı. 

İşte o mesaj: 

Ekran Resmi 2022-02-23 12.26.14

Baba Mustafa Sarıgül'ün parti kurmasının ardından oğul Ömer Sarıgül'ün annesi Aylin Kotil ile birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında fotoğraf vermesi dikkat çekti.

2019 yılında CHP'den ayrılıp Türkiye Değişim Hareketi Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, 2014 yılında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmuştu.

Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil de aynı dönem CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak yarışmıştı. Ancak aldığı yenilgi sonrası o da 2016'da CHP'den istifa etmişti.

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