Sarıgül: Tarkan’ın şarkısıyla oy avcılığı yapmayı doğru bulmuyoruz

Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısı ile ilgili değerlendirmede bulunan TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Tarkan’ın söylediği şarkıyı A siyasi partisine, B siyasi partisine mal etmeyi, Tarkan’ın söylediği şarkıya sarılarak oradan oy avcılığı yapmayı biz kesinlikle doğru bulmuyoruz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Hatay il başkanlığı binasının açılışında, Türkiye Değişim Partisi olarak toplumun her kesimiyle görüştüklerini söyledi.

Parti olarak kuryelerle, emeklilerle, engellilerle ve işsizlerle görüştüklerini anlatan Sarıgül, erken seçimden yana olmadıklarını ifade etti.

Sarıgül, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini dile getirerek, “Seçim zamanı vatandaş sandığa gider, takdir ve değerlendirmesini yapar” dedi.

Tarkan'ın son şarkısı ‘Geççek' ile ilgili değerlendirmesi sorulan Sarıgül, şunları kaydetti:

“Sanatçılar topluma mal olmuş insanlardır. Sanatçıların bir siyasi partisi olmaz. Sanatçıları siyasallaştırmayı asla doğru bulmayız. Tarkan'ın söylemiş olduğu şarkıyı siyasi partilerin hemen sahiplenmesi mantığına sempatik bakmayız. Tarkan önemli bir değerdir, dünya starıdır ama Tarkan toplumun içinden geldiği gibi şarkılarını söyler. Tarkan'ın söylediği şarkıyı A siyasi partisine, B siyasi partisine mal etmeyi, Tarkan'ın söylediği şarkıya sarılarak oradan oy avcılığı yapmayı biz kesinlikle doğru bulmuyoruz.”

Sarıgül TikTok hesabından yayınladığı video ile de Tarkan'ın ‘Geççek' şarkısıyla ilgili yorumlarda bulunmuştu.

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