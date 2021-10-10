Sarıgül: Muhtarlar belediye başkanı gibi maaş alacak

Balıkesir'de muhtarlarla bir araya gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak' dedi. Sargül, ayrıca iktidara geldiklerinde mazottan ÖTV'yi kaldıracaklarını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ziyaretlerini sürdüren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çözüm bulmak için yola çıktıklarını belirterek, "Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak" dedi.

Balıkesir'de bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Sarıgül, programda yaptığı konuşmada, muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olmaları gerektiğini söyledi.

Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde çiftçilere desteklerde bulunacaklarını, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarının isimlerini "öğrenci ağırlama merkezi" olarak değiştireceklerini ifade etti.

Hayırlı işler varsa bunları dile getirdiklerini, eksikler varsa çözüm önerilerini anlattıklarını kaydeden Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, kötülemek, karalamak için yollara çıkan bir parti değil. Türkiye Değişim Partisi çözüm bulmak için yola çıkan bir partidir. Partimiz önce devletimizi, bayrağımızı, toprağımızı, sonra da partimizin görüşlerini savunur. Türkiye Değişim Partisi, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü savunan, inançlara saygılı laikliği, Atatürk milliyetçiliğini savunan, hudut ve bayrak birliğinde ülkemizin en demokratik partisidir." diye konuştu.

Yaptığı konuşmada muhtarların önemine vurgu yapan Sarıgül, “Demokrasinin ilk ve en önemli basamağı muhtardır” diyen Sarıgül, belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediyeyi muhtarlarla birlikte yönettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi ülkeyi yönetmeye adayım. Türkiye Değişim Partisi iktidarında; muhtarlık bir kamu kurumu olacak ve her muhtarın bir binası olacak. Yardımcı büro personeli olacak. Muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. Sosyal yardımlar muhtar eliyle yapılacak. Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak."

Çiftçinin ürününün tarlada para etmediğini belirten Sarıgül, "1 kilo sütle 1 kilo yem bile alamıyor.20 yılda çiftçinin maliyeti 20 kat artarken ürününün fiyatı sadece 5 kat artmış. Devlet desteği 5 kat azaltılmış. Çiftçinin kullandığı gübre, tohum, elektrik, su, ilaç pahalı, elde ettiği ürün ucuz, Destekler düşük. 1 milyon çiftçi tarımı bırakmış. 4 milyon hektardan fazla tarım arazisini ekmekten vazgeçmiş .Çiftçi para kazansa niye üretimi bıraksın? Çiftçimiz borç alarak üretim yapıyor. Eski borçlarına takla attırarak, her geçen gün daha fazla borçlanarak haciz korkusu altında yaşıyor. Çiftçinin ürünü tarlada para etmiyor. Tüketicinin gücü tezgahtakini almaya yetmiyor. Üreten memnun değil, tüketen memnun değil, peki kim memnun? Aracılar memnun, zincir marketler memnun… 20 yıldır ülkeyi yönetenler çiftçi dostu hiç olmadılar. Kendi çiftçimizin yerine hep yabancı ülkelerin çiftçilerini desteklediler. Hiç üretimden yana olmadılar, hep rant ekonomisinden yana oldular" dedi.

TDP Başakanı Sargül, ayrıca iktidara geldiklerinde mazottan ÖTV'yi kaldıracaklarını söyledi.

Sarıgül, parti olarak her zaman çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programda, partinin Balıkesir il ve ilçe başkanları hazır bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.