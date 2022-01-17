Sarıgül'den Halk TV'nin patronuna sitem: Aslan Parçası Cafer...

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na çağrıda bulunan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Sevgili Cafer, Halk TV objektif diyorsan, o zaman aslan parçası yiğit, çağır bu kardeşini, istediğin gazetecileri de çağır bana da istediğin soruyu sor' dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na sitem üstüne sitem geldi.

Mahiroğlu'na 'Aslan Parçası Cafer' diye seslenen Sarıgül, "Sevgili Cafer, Halk TV objektif diyorsan, o zaman aslan parçası yiğit, çağır bu kardeşini, istediğin gazetecileri de çağır bana da istediğin soruyu sor" dedi.

Mustafa Sarıgül, yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Bazı televizyonlara baktım. Üç tane televizyon var. Tele 1, Halk Tv, KRT. Halk TV'nin sahibi Cafer bey, sevgili kardeşim Aslan Parçası Cafer. Bizim seninle ortak dostlarımız var. Bağımsızlık, özgürlük, demokrasi diyorsan, Sevgili Cafer, Halk TV objektif diyorsan, o zaman aslan parçası yiğit, çağır bu kardeşini, istediğin gazetecileri de çağır bana da istediğin soruyu sor."

Sarıgül: Elektrik ve doğal gazda KDV oranını yüzde 1'e düşürün

TDP Genel Başkanı Sarıgül, bugün partisinin olağan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise, "Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovat saatten 230 kilovat saate yükseltin. Elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün" dedi.

Sarıgül, elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin, "Elektrik ve doğal gaz faturaları evlerde huzur bırakmadı. Bu artışlar esnafı, çiftçiyi zor duruma soktu. Ülkeyi yönetenleri buradan bir kez daha uyarıyorum. Asgari ücreti açlık sınırının üstüne, en düşük emekli maaşını da asgari ücret düzeyine çıkarın. Yoksul ve işsizlerin elektrik, gaz ve suyunu kesmeyin. Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovat saatten 230 kilovat saate yükseltin. Elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün. Çiftçiler tarlasına gübre atamadı, kuraklık var, hem gıda sıkıntımız olacak, hem ekmek fiyatları artacak, buna şimdiden bir çözüm bulun. Esnafa sicil affı çıkarın" dedi.

Sarıgül, "Uyguladığınız ekonomik politikalar, Ayşe teyzenin mutfağına huzur getirmiyorsa, emekli Salih amcanın cebini, esnaf Rıza'nın elini rahatlatmıyorsa boş laf olmaktan öteye geçemez. Halkımız bunalmış, perişan bir haldeyken Sayın Erdoğan, 'Memurlarımızı, emeklilerimizi rahatlattık' derse ben de buradan sorarım; Sayın Cumhurbaşkanı siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Halkın ne yaşadığı bilinmiyorsa yönetim zafiyeti, biliniyor ama önemsenmiyorsa merhamet yoksunluğu var demektir. Biz bu ülkenin çayını, fındığını, pancarını, tütününü, pamuğunu, incirini, zeytini korumayı milli bir görev olarak görüyoruz. Bu ürünlerimizin yabancıların eline bırakılmasını içimize sindiremiyoruz" diye konuştu. .