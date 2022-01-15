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TIMETURK / POLİTİKA / Sarıgül'den Elon Musk'a gönderme: 'Aslan parçası, yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz'

Sarıgül'den Elon Musk'a gönderme: 'Aslan parçası, yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz'

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin düzenlediği bir kongrede çarpıcı açıklamalar yaptı. Konuşmasında 'aslan parçası' diyerek seslendiği Elon Musk'a da yer veren Sarıgül'ün bu açıklaması sosyal medyada ilgi gördü.

3 Saat Önce
2022-01-15 12:54:44
Sarıgül'den Elon Musk'a gönderme: 'Aslan parçası, yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde partsisi tarafından düzenlenen “Erzurum İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi”nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında "Hayatım boyunca Allah'ım bana kolay iş vermedi, beni hep zor işlerde denedi ama unutmayın ki tarih kolay işten çıkanları yazmaz, zor işten çıkan kahramanları yazar." ifadelerine yer veren Sarıgül, dünyanın en zengin insanı milyarder Elon Musk hakkında bazı ilginç değerlendirmelerde bulundu.

"Aslan parçası, biz Atatürk milliyetçisiyiz, yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz. “

Musk'ın gözünü Türkiye'ye diktiğini belirten Sarıgül, Musk için “Aniden Türkiye sevdası oluşmuş. Niye oluşmuş biliyor musunuz? Yer altı madenleri ve bor var. Bu bordan çıkacak olan malzemeden de elektrikli araç yapılacağını tespit etmiş. Erzurum'dan diyorum ki Elon Musk, aslan parçası, biz Atatürk milliyetçisiyiz, yer altı kaynaklarımızı sana yedirmeyiz. “şeklinde konuştu.

Buna ek olarak Sarıgül, Musk'a “Sen burayı bu kadar sahipsiz mi gördün? Şunu bilesin ki Türkiye sahipsiz değildir. Bizim yer altı kaynaklarımız da atalarımızın, dedelerimizin kanıyla yoğrularak alınmıştır, yolun açık olsun." diyerek seslendi.

Sarıgül'ün bu açıklaması sosyal meydada oldukça ilgi gördü. Konuşmanın özellikle de Elon Musk ile alakalı olan kısmına tepki yağdı.

İşte Sarıgül'ün Elon Musk'a dair yaptığı açıklamaya gelen tepkiler

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"Özür dileriz @elonmusk, o ülkemizin yeni çılgın siyasetçisi..."

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Ekran Resmi 2022-01-15 13.00.20

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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