DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü düşüşle tamamladı
Danıştay'dan araç sahiplerini ilgilendiren karar
İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen malzemeler sergilendi
NASA, Ay'da iniş yapacağı alanı seçti
Hasta eşi için yaptığı kozalak pekmezini yılda 5 ton üretiyor
Türkiye'den çalınmıştı; satışının iptali ve iadesi istendi!
Biden: Yeni bir Soğuk Savaş peşinde değiliz
2021 Sağlık Bakanlığı atama kura değerlendirme sonuçları | Sağlık Bakanlığı atama değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
Libya'da hükümetten güvenoyu geri çekildi
BM Genel Sekreteri Guterres: Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor
Alman seçmenin kafası karışık; Merkel’den sonra siyasi kaos mu?
Hazine’den 725 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur? Çanakkale Köprüsü ücretli mi yoksa ücretsiz (bedava) mı?
Ankara kulislerinde CHP’nin HDP’ye önerdiği ‘şok teklif’ konuşuluyor

TIMETURK / POLİTİKA / Sarıgül'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Sarıgül'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 'Cumhur İttifakı' içinde yer alıp almayacağına ilişkin, 'Çok erken. Daha 1,5 sene var. Çok şeyler değişebilir. Özellikle anayasanın değişmesi lazım, seçim sistemlerinin değişmesi lazım' dedi

3 Saat Önce
2021-09-21 15:44:26
Sarıgül'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'daki otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarıgül, TDP'nin ihtiyaç üzerine kurulan siyasi parti olduğunu belirterek, "TDP, kızgınlıktan, dargınlıktan, küsmeden dolayı kurulan bir siyasi parti değildir. TDP, uzun yıllar hareket olarak Türkiye'nin her noktasına ulaştı. O hareket yıllar sonra bereket oldu ve partimiz 20 Aralık 2020 günü, 'Dünya İnsanlığa Saygı ve Fakirlikle Mücadele Günü'nde kuruldu. Partimiz, kıyıda köşede kalmış, çeşitli nedenlerle küstürülmüş, milyonlarca yurttaşımızı bir vatan sofrası etrafında buluşturmak üzere kuruldu ama o vatan sofrasında herkesin karnı doyacak. Bütün bunları pazar günü yapacağımız 'Değişim Kurultayı'nda, 'Çare Kurultayı'nda ulusumla saygıyla sevgiyle paylaşacağım" dedi.

'İLK TURDA HERKESİN KENDİ ADAYIYLA ÇIKMASI LAZIM'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül, bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Çoklu aday ve tek aday tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularına şöyle yanıt verdi:

"Çatı adaylığı isteyenler, kendi oylarını gizleyenler. Çatı aday üzerinde duranlar, ilk turda kendi oylarının belli olmasını istemeyenler. TDP 1 oy da alsa o oy alın teridir, emektir, tarlalardır, fabrikalardır, esnaflarımızın tezgahıdır. Ben 24 saat koşuyorum. 'Çare Sarıgül' yazıyorum, 'Değişim' yazıyorum. Öyle bir şey yok. Ben o emeği torbaya atmam. İlk turda herkesin kendi adayıyla çıkması lazım. Daha sonra da zaten 2'nci turda oylar şekilleniyor. Belki TDP'nin çıkaracağı öyle bir aday olacak ki ilk turda dipten gelen bir dalga olacak ve sandıktan çıkacak. Ayrıca biz TDP olarak demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz. Demokratik parlamenter sistemin ülkemizin hayrına olacağına inanıyoruz."

Sarıgül, "Teklif gelmesi halinde Cumhur İttifakı içinde yer alır mısınız?" sorusuna da "Çok erken. Daha 1,5 sene var. Çok şeyler değişebilir. Mesela özellikle anayasanın değişmesi lazım, seçim sistemlerinin değişmesi lazım" diye cevap verdi.

'FUTBOLDAKİ OFSAYTIN DA SİYASETTEKİ OFSAYTIN DA KALKMASI LAZIM'

Mustafa Sarıgül, futbolda ofsayt kuralının kaldırılması yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de "Siyaset adamları hedef koymalı, yeni projeler üretmeli. Siyaset adamlarının toplumu ilgilendiren her konuda da görüşlerini altı dolu olarak sunması lazım. Dünyada futbol son derece önemli bir endüstri. 6,5 milyar dolarlık bir bütçeyi konuşuyoruz. Maça gidenler; heyecan bulmak için enerji bulmak için gider. Daha çok gol görmek için giderler. Ofsayt kuralı futbolu yavaşlatan bir kural. Bunu Hollanda milli takımının kaptanı John Kulff anlattı. Van Basten bunu söyledi ve bu şu anda UEFA'da tartışılan bir konu. Çok kısa bir süre içerisinde ofsayt kalktığı zaman beni hatırlarsanız. Futboldaki ofsaytın da kalkması lazım siyasetteki ofsaytın da kalkması lazım" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş