Sarıgül'den cezaevi önünde 'af' çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Bütün siyasi partileri 'Affet Türkiye'm' kampanyamıza katılmaya davet ediyorum.' dedi.

Sarıgül, Metris Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, TDP olarak 9 Nisan'da bir af çağrısında bulunduklarını söyledi.

Bugüne kadar 30'un üzerinde cezaevini ziyaret ettiğini belirten Sarıgül, "İçeride 30 kişilik koğuşlarda 50-60 arkadaşımızın bulunduğunu ne yazık ki arkadaşlarımız bize anlatmaktalar. Yargılama süresi içerisinde pandemi koşulları nedeniyle gözden kaçan bazı konular olduğu bilgisi bize ulaşmakta." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, af çağrısının, "siyasi" değil "vicdani" bir çağrı olduğunu dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten evlatlarına, kendi vatandaşlarına kol kanat gereceğine inanıyorum. Bütün siyasi partileri 'Affet Türkiye'm' kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Cezaevlerinin rahat etmesi açısından Türkiye'nin toplumsal bir barışa ve kardeşlik hukukuna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, daha sonra buradan ayrıldı. .