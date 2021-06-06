Sarıgül Biden'a seslendi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde partisinin ilçe teşkilatının açılışına katılan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa, hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde 100 açıklayacak' dedi.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Amerika Başkanı Biden aynen şunu söyledi, 'Türkiye'de muhalefet partilerine destek veriyoruz ki kazansınlar diye'. Bu Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine söylenmiş olan en ağır sözdür" dedi. Sarıgül, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa, hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde 100 açıklayacak. Bu lafın peşini bırakmam" diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde partisinin ilçe teşkilatının açılışına katıldı. Mustafa Sarıgül ve beraberindekiler ilçeye gelişlerinde davul-zurna eşliğinde karşılandı. Kısa bir şehir turu atan Sarıgül, açılışını yaptığı parti binası önünde bir sandalye üzerinde partililere konuştu. ABD'ye seslenmek istediğini söyleyen Sarıgül, şunları söyledi:

"Amerika Başkanı Biden aynen şunu söyledi, 'Türkiye'de muhalefet partilerine destek veriyoruz ki kazansınlar diye'. Bu Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine söylenmiş olan en ağır sözdür. Türkiye Değişim Partisi hiçbir dış yardıma bakmaz. Hele hele Amerikalıların yardımına hiç bakmaz. Türkiye Değişim Partisi sadece ve sadece desteği önce Allah'tan sonra da yurttaşlarımızdan alır. Bu lafın peşini bırakmam. Kaçtıkları yere kadar da kovalarım. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de hangi muhalefet partisine destek veriyorsa, hangi muhalefet partisini destekliyorsa onu yüzde 100 açıklayacak. Bugün burada söyledim, yarın unuturum diye aklınıza asla ve asla gelmesin. Bu demokrasi ayıbıdır. Bu özgürlüklerimize, insan haklarına, bireyin mutluluğuna ve de büyük bir inançla, büyük bir azimle demokrasinin erdemliği için sandığa giden vatandaşlarımızın oylarına sevgisizliktir ve saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Değişim Partisi şunu söyler; Amerika sen kendi işine bak biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Nasıl Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kocatepe'de boyun eğmediysek şuanda da biz hiçbir dış güçlere boyun eğmeyiz."

Konuşmasının ardından parti binası açılışını yapan Sarıgül, Babaeski Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Hacı'yı makamında ziyaret ettikten sonra esnafları gezdi.

Sarıgül: Sağ elimizle sol elimizi 'bismillah' diyerek birleştiriyoruz

Öte yandan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun İş Adamları ve Sanayiciler Derneği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Sarıgül, TDP iktidarında Karadeniz'e özel bir önem vereceklerini söyledi. Fındığın Karadeniz ve Giresun için önemli bir ekonomik kaynak olduğunu dile getiren Sarıgül, iktidarları döneminde lisanslı depolara ağırlık vereceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tek bir ücret almadan o depolarda üreticimizin fındığını koruyacağız. Aracıya tefeciye fındık daldayken, düğün için fındık isteyen yurttaşlarımıza ve fındık üreticilerimizi asla ve asla mağdur etmeyeceğiz. Çünkü fındık Giresun'un önemli bir geçim kaynağıdır. Sonra baktım, inceledim ve planladım. Yıllar önce kiraz bu topraklarda önemli ölçüler içerisinde varken şu anda ne yazık ki böyle bir imkân yok. O nedenle teşvik edeceğiz ve şunu özellikle Giresun'dan bir kere daha bütün ulusumuzun huzurunda söz veriyorum. Köprülerimize alım garantisi var, otoyollarımıza alım garantisi var. Şimdi soruyorum köylümüze neden alım garantisi yok? Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka köylümüzün ürettiği her ürün alım garantisi olacak, fındığı ekmek için fındığı korumak için. Yabancıların çok büyük para kazanmasına asla izin vermeyeceğiz. Yabancı para kazanmasın demiyorum kazansın ama bizim ürünümüze de hak ettiği değeri vermesini sağlayacağım.”



'VİCDAN, MERHAMET DİYORUZ'



Sarıgül, TDP'nin şahısların ya da kişilerin partisi olmadığını, bütün yurttaşları kucaklayacak olan bir parti olduğunu ifade ederek, “Türkiye Değişim Partisi sol bir parti değildir. Türkiye Değişim Partisi sağ bir parti değildir. Milletimizi sağcıydı, solcuydu, oralıydı, buralıydı diye yıllarca ayırdılar. Türkiye Değişim Partisi 'bismillah' diyerek diyor ki, 'Benim gövdem Türkiye, sağ elimi sol elimi yok edemem.' O nedenle Türkiye Değişim Partisi sağ elimizle sol elimizi bismillah diyerek birleştiriyoruz. Partimizin kapılarından içeri giren hiçbir yurttaşımıza dün hangi partiye oy verdin, sen nerelisin, nerede oturuyorsun, hangi etnik kökendensin soruları sormayız. Bir tek soru sorarız. Varlığa hoş geldin, berekete hoş geldin, mutluluğa hoş geldin, vicdana hoş geldin. Çünkü Türkiye Değişim Partisi, vicdan diyor, merhamet diyor” diye konuştu.



​Sarıgül, Süper Lige yükselen Giresunspor'u da tebrik ederek, başarılar diledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.