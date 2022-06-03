Sarıgül “agresif dil” keşfinde çıtayı yükseltti

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez kutu kola ile gündeme geldi.

Türkiye'yi yönetmek için çıktığı yolda TikTokera dönüşen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Lideri Mustafa Sarıgül, yaptığı son paylaşım ve kullandığı dil dikkat çekti.

Mustafa Sarıgül, fiyat artışlarına dikkat çekmek için yayınladığı videoda, "Öğrenci, işçi, memur genç bunu içemez. Kola olmuş 13 Lira. Olur mu böyle bir şey kardeşim? Biz iktidara gelsek senede 100-200 lira zam olmayacak" diyerek elindeki kola kutusunu yere fırlattığı görülüyor.