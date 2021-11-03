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Sancar'dan Akşener'e tepki: HDP'ye iktidar diliyle saldıranlar acizdir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti lideri Akşener'in HDP ile ilgili sözlerine karşılık verdi: 'İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir.'

1 Saat Önce
2021-11-03 16:51:57
Sancar'dan Akşener'e tepki: HDP'ye iktidar diliyle saldıranlar acizdir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" açıklamasına tepki gösterdi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Sancar, Akşener'in sözlerine "HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir" sözleriyle yanıt verdi.

Sancar şu ifadeleri kullandı;
"Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır. Halkın hafızası demokrasi, özgürlük, refah istiyor. İktidar ne kadar aciz ise HDP'ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamasında "Biz aylardır ne diyoruz? 'HDP'yi PKK'yı yanında konumlandırıyoruz' diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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