Şamil Tayyar'dan elektrik ve doğal gaz zammına eleştiri

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, elektrik ve doğal gaz zammını eleştirdi.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğal gaz/elektrik zammının sebepleri izah edilebilir. Tüm dünyada enerji talebi ve maliyeti hızla yükseliyor. Ama geniş kitleler sebebi değil sonucuyla ilgilenir. Bu karar, sadece konutları değil sanayiyi de vurur. Nihayetinde zam/enflasyon demek. İvedi çare!" ifadesini kullandı.