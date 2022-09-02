Şamil Tayyar'dan elektrik ve doğal gaz zammına eleştiri
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, elektrik ve doğal gaz zammını eleştirdi.
2022-09-02 08:47:24
Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğal gaz/elektrik zammının sebepleri izah edilebilir. Tüm dünyada enerji talebi ve maliyeti hızla yükseliyor. Ama geniş kitleler sebebi değil sonucuyla ilgilenir. Bu karar, sadece konutları değil sanayiyi de vurur. Nihayetinde zam/enflasyon demek. İvedi çare!" ifadesini kullandı.
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