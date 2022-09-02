DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2319 ₺

EURO

18,1715 ₺

ALTIN

998,58 ₺

BİST

3.188,59 ₺

TIMETURK / POLİTİKA / Şamil Tayyar'dan elektrik ve doğal gaz zammına eleştiri

Şamil Tayyar'dan elektrik ve doğal gaz zammına eleştiri

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, elektrik ve doğal gaz zammını eleştirdi.

4 Saat Önce
2022-09-02 08:47:24
Şamil Tayyar'dan elektrik ve doğal gaz zammına eleştiri

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğal gaz/elektrik zammının sebepleri izah edilebilir. Tüm dünyada enerji talebi ve maliyeti hızla yükseliyor. Ama geniş kitleler sebebi değil sonucuyla ilgilenir. Bu karar, sadece konutları değil sanayiyi de vurur. Nihayetinde zam/enflasyon demek. İvedi çare!" ifadesini kullandı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş