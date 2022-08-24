Şahap Kavcıoğlu Kimdir? Şahap Kavcıoğlu Hayatı

Şahap Kavcıoğlu kimdir, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu kariyer hayatı nedir? Türk bankacı, ekonomist, siyasetçi ve mevcut Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı olan Şahap Kavcıoğlu, arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Şahap Kavcıoğlu hakkında merak edilenlere değineceğiz.

Şahap Kavcıoğlu Kimdir?

Şahap Kavcıoğlu Halit ve Naime Kavcıoğlu çiftinin çocukları olarak 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Türk bankacı, ekonomist, siyasetçi ve mevcut Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanıdır. Kavcıoğlu üniversite eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünden denetim uzmanı olarak mezun oldu. İngiltere'deki Hastings Collage'da işletme üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Şahap Kavcıoğlu, 2014 yılında "Makro İktisat" alanında Doçent unvanını, 2019 yılında Profesör unvanını aldı. Yeni Şafak gazetesinin ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. Kavcıoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. Ayrıca Kavcıoğlu, Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği kurucu üyesidir. 20 Mart 2021 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı.

Şahap Kavcıoğlu Kariyeri

Şahap Kavcıoğlu iş hayatına Esbank TAŞ'de müfettiş yardımcısı olarak başladı. Ayrıca aynı bankada sırasıyla müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Halkbank'ta perakende bankacılık, kredi politikaları ve insan kaynakları ve organizasyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi. Kavcıoğlu Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfının başkanlığını yaptı. 2015 Kasım ayında genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bayburt milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. dönem milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katıldı. Ocak 2020'den beri Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun Bankacılık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktaydı. Geçtiğimiz 20 Mart 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı. .