Saddam Hüseyin Kimdir? Saddam Hüseyin Neden Öldü?

Saddam Hüseyin Abdülmecid et-Tikriti, Iraklı siyasetçidir. Hüseyin Irak'ın beşinci cumhurbaşkanıdır. 2006 Yılında idam edilmesi ile birlikte tüm dünyada büyük bir ses getirmişti. Saddam Hüseyin kimdir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.

Saddam Hüseyin Kimdir?

Saddam Hüseyin Abdülmecid et-Tikriti Iraklı siyasetçi. Irak'ın beşinci cumhurbaşkanıdır. Arap milliyetçiliği ile Arap sosyalizminin bir karışımı olan Baasçılığı benimsemiş olan Baas Partisi'nin ve daha sonra Baas Partisi Irak Kolu'nun önde gelen bir üyesi olarak bu partiyi iktidara taşıyan 1968 darbesinde rol oynamıştır. Saddam Hüseyin 1979'da resmen Irak'ın devlet başkanı olmasına rağmen aslında bu tarihten çok daha önce de facto anlamda ülkede iktidar sahibiydi. Cumhurbaşkanı Ahmed Hasan el Bekir'in yardımcısı oldu. Hüseyin, Baas hükûmetini yıkabileceğini düşündüğü ülke içindeki pek çok güç odağına karşı doğrudan kendisi tarafından yönetilen güvenlik güçleri oluşturdu. Saddam Hüseyin, İran-Irak ve Körfez savaşlarından sonra iktidarını korumayı başardı. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri başkanı George W. Bush ve Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve ayrıca Saddam'ın El-Kaide ile ilişkileri olduğunu iddia etti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı işgal etti. Ardından harekâtın başlamasından üç hafta sonra, 9 Nisan 2003 tarihinde başkent Bağdat'ın koalisyon güçlerinin eline geçmesiyle Saddam Hüseyin iktidarı sona erdi. Saddam Hüseyin 5 Kasım 2006'da 1982'de Duceyl'de 148 Iraklı Şiinin öldürülmesinden sorumlu tutularak idam cezasına mahkûm edildi. 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi.

Saddam Hüseyin Ölümü

Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde asılarak idam edildi. Saddam Hüseyin'in idam cezası, Bağdat'ın kuzey mahallelerinden Kazımiye'de bulunan bir askeri üste yerel saatle sabah 06:00'da infaz edildi. .