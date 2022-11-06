Saadet Partisi’nin dert duvarı: Laik Türkiye istiyorum!
Eskişehir’de Saadet Partisi’nin astığı ‘dert duvarı’na vatandaşlar şikayetlerini yazdı. Sözcü’nün haberine göre bir vatandaş, dert duvarına “Laik Türkiye istiyorum” yazdı.
2022-11-06 17:15:45
TIMETURK | HABER MERKEZİ
Saadet Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, kentte geçtiğimiz yıllarda da hayata geçirdiği bir “Dert Duvarı” astı. Partinin şehir meydanına astığı 'Dert Duvarı' ve 'Dert Mikrofonu' çalışması ile vatandaş ve gençlerin dertlerini gündeme taşımaya çalıştı.
Sözcü gazetesinin haberine göre; vatandaşlar dertlerini o duvara yazarken, bir vatandaş da “Laik Türkiye istiyorum” yazdı. Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre işte o yazılar:
- Diplomalı işsiz olmak istemiyoruz. • Makam saltanatına son verilmesini istiyorum. • Laik Türkiye istiyorum. • Adaletin olduğu bir ülke hayal ediyorum. • Yann geçim sıkınüsınıdüşunmediğim ülke hayal ediyorum. • İnsanca yaşayacak asgari ücret istiyorum. • Adalet istiyoruz. • İfade özgürlüğü sınırsız olmalı. • Adil bir Türkiye, adil bir dünya. • Geçinemiyoruz.
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