Saadet Partisi’nin dert duvarı: Laik Türkiye istiyorum!

Eskişehir’de Saadet Partisi’nin astığı ‘dert duvarı’na vatandaşlar şikayetlerini yazdı. Sözcü’nün haberine göre bir vatandaş, dert duvarına “Laik Türkiye istiyorum” yazdı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, kentte geçtiğimiz yıllarda da hayata geçirdiği bir “Dert Duvarı” astı. Partinin şehir meydanına astığı 'Dert Duvarı' ve 'Dert Mikrofonu' çalışması ile vatandaş ve gençlerin dertlerini gündeme taşımaya çalıştı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; vatandaşlar dertlerini o duvara yazarken, bir vatandaş da “Laik Türkiye istiyorum” yazdı. Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre işte o yazılar: