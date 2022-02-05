Saadet Partisi’nde istifa: Kritik isim görevi bıraktı

İş insanı Mustafa Tuncer, Saadet Partisi'ndeki Genel İdare Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İş insanı Mustafa Tuncer, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Tuncer, “İş yoğunluğum ve seyahatlerimin sıklığı sebebiyle Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliği görevimden müsaade istemiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na ve tüm ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tuncer yaptığı bir diğer açıklamada "Çevremize, ülkemize faydalı işler yapabilmenin birçok yolu vardır. "iş yoğunluğu" içinde üretmek, istihdam oluşturmak, müesseseler açmak da bir hizmet vesilesidir. Siyaseten sırf "Titr" tutmak için koltuğa oturmamalı insan; Koşabilecek yeni nefeslerin de önünü açabilmeli..." dedi.

Mustafa Tuncer kimdir

İstanbul Ünivesitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Mustafa Tuncer, 90'lı yılların sonunda ABD'ye gelerek ticari hayata atılmış ve başarı merdivenlerini hızla tırmanmıştır. Çeşitli iş kollarında girişimleri bulunan Tuncer, özellikle doğal taş sektöründe faaliyet gösteren Troy Granite isimli şirketi ile adından söz ettirmiş, bu alanda, 2012 yılında Delaware eyaletinin en hızlı büyüyen ikinci, Amerika genelinde ise 656'ıncı şirketi seçilmiştir. Toplumsal faaliyetlerde de faal olarak yer alan İşadamı Tuncer, aynı zamanda İstanbul Univesitesi Mezunları Amerika Şubesi Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli milli ve manevi faaliyetlerin düzenlendiği platformlara yaptığı destekleri ile bilinmektedir.

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