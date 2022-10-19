''Saadet Partisi Karamollaoğlu’ndan kurtuluyor''

Yeni Akit yazarı Akif Bedir Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu sert bir dille eleştirdi. Bedir kaleme aldığı yazısında Saadet partisinin Karamollaoğlu’ndan “kurtulduğunu” belirtti.

“Saadet Partisi saadete erecek” diyen Yeni akit yazarı Akif Bedir, “Saadet Erbakan hocama siyaset yasağı koyanların, hep önünü kesenlerin yanında değil yeniden hakkın ve halkın yanında duruş sergileyecek.” İfadelerini kullandı.

İşte Bedir'in yazısının tamamı:

Saadet Partisi'nin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan adaylığını açıklayan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın ardından partinin CHP'ye yakınlaşmasından rahatsız olan İlyas Tonguç ya da Saadet Partisi İstanbul eski İl Başkanı Selman Esmerer'in aday olarak çıkabileceği söyleniyor.

Yani, Türkiye siyasetinin bugününün şekillenmesinde istisnai bir yere sahip olan Millî Görüş harekâtını Erdoğan kininden dolayı “İslam düşmanı” CHP'nin emir eri yapan Karamollaoğlu'ndan parti kurtuluyor.

Yani, Saadet Partisi saadete erecek gibi.

Yani, kurumsal yapısı ve kardeşlik gücü zayıflasa da potansiyel bakımından hâlâ çok önemli bir siyasi hareket olan Milli Görüş yeniden siyaset arenasında yön tayin eder hale gelecek.

Yani, Saadet yeniden milli kimliğine bürünürken meclisi de millileştirebilecek.

Yani, Saadet yürüteceği yeni muhalefet yöntemi, kullanacağı yeni dil, seçeceği yeni politik çizgi ile milletin teveccühünü yeniden kazanabilecek.

Yani, Saadet konjonktür partisi olmaktan kurtulacak, büyük bir geleneğe sahip önemli bir hareket olduğunu hatırlayacak, temel dinamikleri itibariyle milletin gerçek manada temsilcisi olma yolunda gayretlerini hızlandıracak.

Yani, Saadet her türlü durum ve şarta göre kabuk değiştiren bir parti değil köklü dünya görüşlerine dayanan, toplumla kültürel ve tarihsel bağlar kuran, toplumsal talepleri siyasi programa, siyasi projeye dönüştüren bir parti olduğunu hatırlayacak ve millete de hatırlatacak.

Yani, Saadet Erbakan hocama siyaset yasağı koyanların, hep önünü kesenlerin yanında değil yeniden hakkın ve halkın yanında duruş sergileyecek.

Yani, Saadet millete, cumhurun temsilcilerine karşı her türlü oyunu reva görüp aşağılayan bir zihniyetle aynı potada buluşmak yerine demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yargı bağımsızlığı adalet ve huzurun tesis edilmesi, toplumsal barışın sağlanması gibi 84 milyon vatandaşımızın hepsinin arzu ettiği ve hepsinin yüreğini soğutacak temel meselelere yönelecek ve milli muhalefet yaparak “siyasetin cazibe merkezi” olacak.

Erbakan, IMF'yi kovacağım derdi, Erdoğan kovdu.

Erbakan, yerli savunma sanayi derdi Erdoğan bunu yüzde 20'lerden 90'lara çıkardı.

Erbakan, Taksim'e cami derdi, Erdoğan yaptı.

Erbakan, Ayasofya açılacak derdi, Erdoğan açtı.

Erbakan, başörtüsü yasağı kalkacak derdi, Erdoğan kaldırdı.

Yani Saadet, Erbakan'ın hedeflerini bir bir hayata geçiren Erdoğan'a muhalefet yerine, geçmişte Erbakan'a oynanan oyunların benzerlerini şimdi Erdoğan için vizyona sokan, bu senaryoları yazan, bu oyunlarda figüranlık yapanlara muhalefet edecek, yapılan haksızlıkların, zulümlerin haklılığını onaylamak yerine hakkın tarafını seçecek.

Saadet Partisinin, Millî Görüş hareketinin yeni bir Genel Başkan, yeni bir kadro ve yeni bir söylem ile değişim yaşaması milletimiz için bir ümit ışığı, bir yeni çıkış noktası olacak inşaallah.

Türk siyasetinin içinde bulunduğu kısır döngüde dağılmış, umudunu yitirmiş ve ne yapacağını bilmez bir durumda olan Millî Görüş hareketi yeni genel başkan ile yeniden can suyu bulup küllerinden doğabilir, ülke için yeni bir umut olabilir.

Siyasi arenada yeni genel başkanın yapacağı politik hamleler ülke siyasetine ivme kazandıracak, Millî Görüş ekseninde yeni açılımların, kıpırdanmaların oluşumunu hızlandıracaktır.

Siyasi arenada Saadet Partisi'nin yeni lideri, genç ve yeni bir ekiple politik kulvarları zorlaması hem insanımız hem de memleketimizin hayrına olacaktır. Bizler de bu yarışta haktan, hayırdan yana tavır takınanların duacısı oluruz.

Bu ülkenin egemenlerine karşı “dik” durduğu için ötekileştirilen, küçümsenen, hor görülen, ayağına çelmeler takılan, Erdoğan'la yeşermeye başlayan, meyve vermeye başlayan milli politikalar, dik duruş yeni lider ve ekibi tarafından desteklenebilir, sinerji oluşturulabilir.

Milli muhayyile ve kanayan vicdan dimdik ayaktayken, demokrasi rüzgârı, milli irade dalgası oligarşinin kapılarını döverken, Türk milletinin, İslam medeniyetinin derin uykudan uyanan düşünce ufku, Erdoğan'ın azmi, inancı, gayreti ve engin ufkuyla tedavi olup, yeniden dirilişin sancılarını yaşarken yeni Saadet lideri vakit kardeşlik, birlik, dirlik vaktidir deyip Cumhur'da birlik sağlanabilir, yaşanabilir.

AK Parti, “iktidar rehaveti” denilebilecek bir durumu yaşarken, Saadet tahrip edilen ahlak ve maneviyat için yeni bir soluk, Türkiye için her bakımdan farklı bir perspektif olabilir.

Meclisin milli olması için Saadet'in mecliste olması elzemdir. Fakat bu mecburiyeti CHP ile kol kola, altılı masa etrafında dolaşarak başarmak imkânsızdır.

Kongrenin, Türk siyasetine maneviyatçı paradigmayı, ahlak öğretisini ve muhafazakâr kesimin ihtiyaç duyduğu öz güven ile onurlu duruşu hediye eden Millî Görüşün yeniden diriliş ve şahlanışına vesile olması için duacıyız. .