Rıdvan Dilmen: Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kime atacağını açıkladı. Dilmen, 'Benim bir tane oyum var Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a atacağım' dedi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa katılan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen siyaset ile ilgili soruları yanıtladı.

Rıdvan Dilmen siyasi görüşünün nasıl değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kime atacağını şu sözlerle açıkladı:

"Benim bir tane oyum var Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy verdiğini fakat Erdoğan bırakırsa AKP'ye oy vermeyeceğini söyleyen Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman CHP'nin başında Deniz Baykal vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimseye oy vermem" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.