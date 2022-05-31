Rasim Ozan Kütahyalı ile Ahmet Hakan arasındaki tartışma gündem oldu

Türker Akıncı'nın YouTube kanalına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'ın cezaevine girmesine engel olduğunu ve 28 Şubat'ta Uğur Dündar'ın yargınlanmaktan korktuğunu iddia etti.

Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaşadığı kavganın ardından Türker Akıncı'nın YouTube kanalında yaşananları ve o gecenin sonrasını anlattı.

Kütahyalı, yayında Halk TV programcısı Ayşenur Arslan ve gazeteci Uğur Dündar hakkında bazı iddialarda bulundu. Arslan'ın cezaevine girmesine engel olduğunu ve 28 Şubat'ta Uğur Dündar'ın yargınlanmaktan korktuğunu belirtti.

Bu ifadelerin ardından da Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan "Devletten rica ediyormuş, devlet tutuklamaktan vazgeçiyormuş" başlıklı köşe yazısında isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı eleştirdi.

Ahmet Hakan, devletin Kütahyalı'yı kenara çekmesi gerektiğini söyledi. "FETÖ zamanı 'Tutuklanacak' diyerek ortalığı terörize ediyordun. Hele gel bakalım. Önce bunun bir hesabını ver. Sen kimsin ki devlet, senin ricanla hareket etsin. Türk hukuk sistemine hakaret etme cüretini nereden buluyorsun. Bunun da hesabını ver." ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı da Ahmet Hakan'ın köşe yazısına sert sözlerle Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kütahyalı, "Seni en yakınların gözünde bile bir “yaşayan ceset” “şerefini satmış kalem” haline getirdiğime inanıyorsun." dedi.