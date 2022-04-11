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TIMETURK / POLİTİKA / Prof. Tanju Tosun, Millet İttifakı'nı uyardı: Bu olmazsa kaybedersiniz

Prof. Tanju Tosun, Millet İttifakı'nı uyardı: Bu olmazsa kaybedersiniz

Millet İttifakı'nı uyaran siyaset bilimci Prof. Tanju Tosun, 'Erdoğan gibi seçmenle kurduğu özdeşlik ilişkisi güçlü, karizmatik, popülist bir aday karşısında etkili aday olmazsa muhalefet kaybeder' dedi

3 Saat Önce
2022-04-11 09:01:48
Prof. Tanju Tosun, Millet İttifakı'nı uyardı: Bu olmazsa kaybedersiniz

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'un sorularını cevaplandıran siyaset bilimci Prof. Tanju Tosun, Millet İttifakı'nı uyararak, "Erdoğan karşısında muhalefetin adayı kim olursa olsun kazanır düşüncesi büyük bir yanılgı olur" dedi.

Prof. Tanju Tosun'un Taha Akyol'un sorularına verdiği cevaplarda Erdoğan faktörüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Erdoğan gibi seçmenle kurduğu özdeşlik ilişkisi güçlü, karizmatik, popülist bir aday karşısında, rakibin kim olacağı son derece önemli. Muhalefetin adayı tüm muhalif seçmen kitlesinin beklentilerini temsil edebilmeli, mobilize edebilmelidir."

"Erdoğan karşısında muhalefetin adayı kim olursa olsun kazanır' düşüncesi büyük bir yanılgı olur. Muhalefetin adayı bu anlamda salt liderlerin değil, tüm politik-sosyolojik unsurların süzgecinden geçirilerek belirlenmelidir."

"AK Parti iktidarı siyaset bilimi literatüründeki ‘popülist' tanımına tam anlamıyla uyuyor. ‘Bizden olanlar'ın yararına kaynak transferleri, yoksullukla mücadele yerine sosyal yardımlar, ‘millilik-yerlilik' söylemi, liderin kurtarıcı retorik olarak öne çıkması..."

"Parti değiştiren ‘oynak seçmen' oranı ekonomik kriz nedeniyle artacak. Yüzde 20'lerin üzerine çıkabilir. İktidarın araştırmalara yansıyan oy kaybı durdurulamazsa, seçmenin eğiliminin Millet İttifakı yönünde olması sürpriz olmaz." .

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