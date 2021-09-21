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Polat: Allah, Türkiye’ye hizmetin dışında bir şey bize nasip etmesin

Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat Birinci Olağan Kurultay öncesi basınla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Polat, tek amaçlarının Türkiye’ye hizmet etmek olduğunu söyledi.

1 Saat Önce
2021-09-21 11:24:48
Polat: Allah, Türkiye’ye hizmetin dışında bir şey bize nasip etmesin

Polat, yerel basının kitle hayatındaki önemine vurgu yaparak, sokağı tanımak ve hâkim olmak için yerel basının önemli olduğunu belirtti.

26 Eylül'de yapılacak olan Birinci Olağan Kurultay ile ilgili bilgiler verdi.

Yerel yönetimde görev aldığı dönem ile ilgili çalışmalarından söz eden Polat, birikim ve tecrübelerini ülke genelinin hizmetine sunmak istediğini belirtti

Partilerinin bir grup veya siyasi partiye refleks veya alternatif amaçlı kurulmadı aksine, tümüne alternatif olarak kurulmuş bir parti ve siyasi harekettir.

Toplumdaki kutuplaşmanın suni olduğunu ve bunun siyasi partilerin genel başkanlarının çabaları sonucu oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye'nin yüz yıllık 200 yıllık geleceğini planlıyorsak, siyaseti futbol fanatikleri gibi davranan siyasilerin elinden kurtarmak gerek. Öncelikle bu siyasi kadrolardan ülkeyi kurtarmak gerekmektedir. Oluşturulacak kadroların ideolojik, bölücülük, mezhepçilik ve 1930'lardan 50'lerden kalma dogmatik anlayışa sahip olmaması gerekir. Bu kadroları bir araya getirmek ve ülkenin gelecek yüzyıllarını şekillendirmek zorunlu bir haldır.

Bu ülkenin menfaatlerini merkeze alarak ulusalcı veya küreselci gibi argümanlara ihtiyaç duymadan tamamen üreten kadroları bir araya getirme gayretindeyiz.

Ve bu süreçte hayatın her alanında hizmet ve yardım bekleyen bebeğinden en yaşlısına kadar ülkenin bütün bireylerinin ihtiyaçlarını gidermek asıl hedef olarak tayin edilmelidir.

Ülkenin yönetimine talip olan siyasi kadro ve liderler bütün ülkeyi sokak sokak tanıması bilmesi gerekmektedir. Bu anlamda sayın Genel Başkanımız ve liderimiz Mustafa Sarıgül tek örnektir.

Bütün Türkiye'yi bilen ve tanıyan tek lider olma özelliğine sahiptir.

Allahtan dileğim bizi ideallerimiz ve hedefimize ulaşırız. Eğer bu ideal ve hedeflerimizden şaşıp başka amaçlar uğruna çalışırsak, Allah bu ülkeyi bize nasip etmesin.”

Basın toplantısı, gazetecilerle sohbet şeklinde sona erdi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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