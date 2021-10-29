DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyanet, 7 bin 800 personel alacak
Nejat Alp kimdir? Nejat Alp şarkıları hangileri? Nejat Alp kaç yaşında?
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı
Mısır'a gazeteci Ganim'in serbest bırakılması çağrısı
Kekreyemiş tozu iştahı bıçak gibi kesiyor!
Sudan ordusundan ‘Hamduk’ kararı
Altın süt baş ağrısını kesiyor!
Güncel kredi faiz oranları | Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu?
Kriz büyüdü; AP, AB Komisyonu ile davalık oldu
Aizanoi Antik Kenti'nde Roma dönemine ait tanrıça heykelleri bulundu
Bayraktar TB2 SİHA ile Rus yanlısı ayrılıkçıların vurulması Fransa’yı rahatsız etti
Türkiye’deki mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşlar açıklandı
İhracatçı sayısı 100 bine ulaştı
New York borsası düşüşle açıldı
28 ülke 5 yıl daha kalmasını istedi

TIMETURK / POLİTİKA / Pervin Buldan ve Erdoğan'ı aynı mesajda andı

Pervin Buldan ve Erdoğan'ı aynı mesajda andı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ali Babacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı videolu mesaj ile kutladı.

3 Saat Önce
2021-10-29 15:28:00
Pervin Buldan ve Erdoğan'ı aynı mesajda andı

Babacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı videolu bir mesaj ile kutladı. TBMM'de bulunan siyasi partilerin liderlerinin isimlerinin anıldığı video da Pervin Buldan da yer aldı.

"SEN, BEN, ONLAR DEĞİLİZ, CUMHURİYETİN VATANDAŞLARIYIZ HEPİMİZ"

Babacan, Deva Partisi'nin kurumsal hesabından yayınlanan mesajı retweet ederek, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Partinin mesajında, "Sen, ben, onlar değiliz, Cumhuriyetin vatandaşlarıyız hepimiz. 98 yıldır, el ele yaşattık Cumhuriyeti. Ayrışmadan, ayrıştırmadan, düşmanlaştırmadan hepimizin bayramı 29 Ekim. Biz, hepimizin demokratik Cumhuriyetini yaşatacak ve ilerleteceğiz. Kutlu olsun!" denildi.

TÜM SİYASİLER VİDEODA VAR

DEVA Partisi'nden ve Babacan'ın hesabından paylaşılan videoda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Çırağı da Cumhuriyet, Ustası da. Doktoru da Cumhuriyet hastası da. Gesi bağları da Cumhuriyet, İzmir dağları da. Gezsen Anadolu'yu baştan başa Cumhuriyet. Esnaf kasası Cumhuriyet, Merkez Bankası Cumhuriyet. Sandık Cumhuriyet. Millet Cumhuriyet. Bahçeli Cumhuriyet. Mithat Sancar, Pervin Buldan Cumhuriyet. Akşener Cumhuriyet. Karamollaoğlu Cumhuriyet. Davutoğlu Cumhuriyet. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet. Erdoğan Cumhuriyet. Babacan Cumhuriyet. Kim hizmet ettiyse, kim hizmet edecekse Cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet. Siz biz değil, onlar değil hepimiz Cumhuriyet. Gururla ilelebet kutlu olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş