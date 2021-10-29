Pervin Buldan ve Erdoğan'ı aynı mesajda andı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ali Babacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı videolu mesaj ile kutladı.

Babacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı videolu bir mesaj ile kutladı. TBMM'de bulunan siyasi partilerin liderlerinin isimlerinin anıldığı video da Pervin Buldan da yer aldı.

"SEN, BEN, ONLAR DEĞİLİZ, CUMHURİYETİN VATANDAŞLARIYIZ HEPİMİZ"

Babacan, Deva Partisi'nin kurumsal hesabından yayınlanan mesajı retweet ederek, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Partinin mesajında, "Sen, ben, onlar değiliz, Cumhuriyetin vatandaşlarıyız hepimiz. 98 yıldır, el ele yaşattık Cumhuriyeti. Ayrışmadan, ayrıştırmadan, düşmanlaştırmadan hepimizin bayramı 29 Ekim. Biz, hepimizin demokratik Cumhuriyetini yaşatacak ve ilerleteceğiz. Kutlu olsun!" denildi.

TÜM SİYASİLER VİDEODA VAR

DEVA Partisi'nden ve Babacan'ın hesabından paylaşılan videoda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Çırağı da Cumhuriyet, Ustası da. Doktoru da Cumhuriyet hastası da. Gesi bağları da Cumhuriyet, İzmir dağları da. Gezsen Anadolu'yu baştan başa Cumhuriyet. Esnaf kasası Cumhuriyet, Merkez Bankası Cumhuriyet. Sandık Cumhuriyet. Millet Cumhuriyet. Bahçeli Cumhuriyet. Mithat Sancar, Pervin Buldan Cumhuriyet. Akşener Cumhuriyet. Karamollaoğlu Cumhuriyet. Davutoğlu Cumhuriyet. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet. Erdoğan Cumhuriyet. Babacan Cumhuriyet. Kim hizmet ettiyse, kim hizmet edecekse Cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet. Siz biz değil, onlar değil hepimiz Cumhuriyet. Gururla ilelebet kutlu olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.