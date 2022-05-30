Pervin Buldan: Kobani Davası düştü, düşecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin eski Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani Davası’nın iktidarın eline ayağına dolandığını belirtti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin eski Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 108 108 sanıklı Kobani Davası'nın Ankara Sincan'daki 13'üncü grup duruşması öncesi açıklama yaptı.

Kobani Davası'nı izlemek için kurum temsilcileriyle Sincan'da olduklarını dile getiren Buldan, “Kobani Kumpas davasını hangi saiklerle yapıldığını geçmişte hep söyledik açıkladık. Siyasi gerekçelerle oluşturulan bir iddianamenin bugün Kürt siyasi tarihinin önemli aktörlerinin yargılandığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

“BU DAVA DÜŞTÜ DÜŞECEK”

İkinci bir dalga ile yeni bir süreci başlatıp, farklı arkadaşlarımızı da gözaltına alıp yeni bir tutuklama süreci başlattılar. Ancak bütün bunlar beyhude çabalardır. Bu dava düştü, düşecek. Bu dava onların ellerine ayaklarına dolandı, dolaşmaya da devam edecek. Ellerinde hiçbir gerekçe somut delil olmadığı için yeni yeni kumpaslar ikinci dalgalar yaratmaya çalışsalar da bu davanın düştüğünü ve düşeceğini belirtmek isterim. Bu davanın sonucu Türkiye siyasi hareketine, Türkiye yargısına, adaletine, vicdanına ses olması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla birlikte süreci takip etmeye devam edeceğiz.”

Kobani Davası'nın duruşmasını Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve 78'liler Girişimi yöneticileri, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Hatice Göz, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Merkez Kurulu üyesi Sanem Deniz Kural, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Büro Emekçileri Sendikası (BES) MYK üyeleri, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcıları Selma Gürkan ve Rüstem Karaman, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Konsey üyeleri, Devrimci Parti, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri, Konya ve Ankara il örgütleri ve milletvekilleri takip ediyor. .