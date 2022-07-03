Pervin Buldan: Kimsenin önünde diz çökmedik, çökmeyeceğiz

HDP 'Çözüm biziz, sözümüz var' şiarıyla Ankara'da kongre düzenliyor. Eş Genel Başkanlardan Pervin Buldan yaptığı konuşmada, 'Kimsenin önünde diz çökmedik. Kimseye biat etmedik bundan sonra da kimseye diz çökmeyeceğimize, biat etmeyeceğimize sizlerin huzurunda söz veriyoruz' dedi.

Halkların Demokratik Partisi'nin 5. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 1050 delegenin oy kullanacağı kongrede 100 kişilik asil, 50 kişilik yedek ve 30 kişilik fahri Parti Meclisi (PM) üye listeleri seçilecek. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yola devam edilecek.

'Çözüm biziz, sözümüz var' şiarıyla düzenlenen kongreye binlerce kişi katıldı; Kürtçe ve Türkçe 'Ayrımcılığa karşı engelsiz yeni yaşam', 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz', 'Gazetecilere özgürlük, özgür basın susturulamaz', 'Demokrasi ittifakı ile üçüncü yol' gibi pankartlar yer aldı.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, kongrede yaptıkları konuşmalarda AKP'nin çatışmacı politikalarına karşı çıkarken Kürt sorununun kalıcı çözümü konusunda muhalefet partilerine çağrıda bulundular.

Buldan, partisinin 'salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir hesapta köprü olmayacağını' dile getirdi. Sancar da parlamento seçimlerinde kendi yollarını izleyeceklerini, cumhurbaşkanlığı seçimindeyse belirledikleri şartlar çerçevesinde muhalefetle birlikte ortak aday belirleme seçeneğine açık olduklarını söyledi:

"Bizler kamuoyunun önünde açık, şeffaf görüşme yapılması halinde, tutumumuzu duyurduğumuz ilkeler çerçevesinde ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak, seçimlere kendi adayımızla girme seçeneği de önümüzde duruyor."

'SEÇİMLER YAKLAŞIKÇA 'HDP, İKTİDARLA ANLAŞACAK'

GİBİ ZIRVALAR TEDAVÜLE SOKULUYOR'

Sancar, 'HDP, iktidarla anlaşacak' minvalindeki iddialara da çok sert tepki gösterdi. Bunları ileri sürenlerin siyasetten anlamadığını dile getiren Sancar, "Bu milyonlar, demokrasi ve barış mücadelesinin en dinamik gücüdür. Bu güç dikkate alınmadan ülkeye ne demokrasi ne adalet ne de barış gelir. Seçimler yaklaştıkça iktidarla anlaşmak gibi zırvalar tedavüle sokuluyor, bizler töhmet altında bırakılacağız. Bunları ortaya atanlara bakın, fikrinizi kolayca belirlersiniz zaten" diye konuştu.

PERVİN BULDAN: KİMSENİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEDİK

Kongrede sözü ilk olarak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aldı. Kürt sorununun bir hakikat olarak ülkenin ve siyasetin önünde durduğunu belirterek şunları kaydetti:

"- Kimsenin önünde diz çökmedik. Kimseye biat etmedik bundan sonra da kimseye diz çökmeyeceğimize, biat etmeyeceğimize sizlerin huzurunda söz veriyoruz.

- 'Bir haftada çatışma ihtimalini ortadan kaldırırım' diyen Sayın Öcalan'ın çağrısına ağır tecritle karşılık verilmesi çözümsüzlük kaosunu daha da büyütür. Tecritte ısrar, İmralı sistemiyle Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak her yönüyle kontrol altında tutan uluslararası çözümsüzlük hattına hizmet etmektedir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Bir 100 yıl daha aynı acılarla böyle devam etmeyecektir.

- Savaş ve ilhak politikalarınızla, Kürt karşıtı dış politikalarınızla Kürt sorunu gerçeğini ortadan kaldıramayacaksınız. Ortadoğu ve Suriye, sizin Kürt düşmanlığı zihniyetinizle değil, Kürt halkının bir arada yaşama isteğiyle kurduğu ittifaklarla devam edecektir.

AK PARTİ'YE MESAJ: SİZLER GİDİCİSİNİZ, GİDECEKSİNİZ

- (AKP'ye) Sizler gidicisiniz, sizler gideceksiniz. Bu ülkeyi halklarımız yönetecek, HDP ve ittifakları yönetecek. Bu ülkenin bir sahibi var. Bu ülkenin sahibi bizleriz, emekçi halklarımızdır.

- Herkesin hakça bölüştüğü, emeğinin karşılığını aldığı, üretenin, emekçinin söz ve karar sahibi olduğu, kadın yoksulluğunun son bulduğu müreffeh bir ülkeyi ve sosyal devleti, sosyal devleti, adaleti hep birlikte tesis edeceğiz.

- Gezi aileleri için, 480 gündür direnen Emine Şenyaşar için, Cumartesi Anneleri için, Çorlu aileleri için, Soma aileleri için, Roboski aileleri için, erkekler tarafından katledilen ve şiddete uğrayan tüm kadınlar için adaleti aranır değil, yaşanır hale getireceğiz. Sözümüz var, sorunu kaynağında çözeceğiz. Her gün adaletsizlik üreten gaspçı, kayyumcu, hukuk talancısı iktidarı kesinlikle ama kesinlikle göndereceğiz.

'HDP BU SEÇİMLERİN VE SONRASINDAKİ SÜRECİN TEMEL BELİRLEYENİDİR'

- Önümüzde önemli seçimler var. Bu seçimler kimin cumhurbaşkanı olacağı seçimi değildir. Asıl olan, kriz üreten bu sistemin değiştirilmesidir. HDP bu seçimlerin ve sonrasındaki sürecin temel belirleyenidir. 27 Eylül deklerasyonumuzda ilkelerimizi net bir biçimde ortaya koyduk. Aynı noktada olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Biz halkımızın ve ülkenin gündemindeki yakıcı sorunlara ve bunların kalıcı çözümüne odaklıyız. Türkiye halkları kriz iktidarına da restorasyon siyasetine asla mahkum ve muhtaç değildir.

'HDP SALT NEHRİ GEÇMEK ÜZERE YAPILAN HİÇBİR SİYASİ HESAPTA KÖPRÜ OLMAYACAK'

Kendisini yeni bir gelecekte görmek isteyenlerin duracağı yer, duracağı nokta Halkların Demokratik Partisi'dir. HDP salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır. Bizler başka bir yol var diyoruz, o yol da HDP'nin kararlılıkla savunduğu üçüncü yoldur. O da tüm demokrasi gçleriyle bilikte yol alacağımız demokratik ittifaktır. Demokrasi ittifakı aynı zamanda savaş karşıtı mücadele ortaklığıdır. Emeğin mücadele birliğidir. Kadınların mücadele ittifakıdır."

MİTHAT SANCAR: BOŞUNA UĞRAŞIYORLAR, BOŞ HAYALLER PEŞİNDE KOŞUYORLAR

Buldan'ın ardından sözü, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar aldı. İktidarın ve etrafındakilerin rant saldırılarına karşı duran tüm kesimleri selamlayarak konuşmasına başlayan Sancar, kongredeki kalabalığa dikkati çekerek "Partimize, yoldaşlarımıza, halkımıza karşı düzenlenen bütün kumpaslara, tertiplere, operasyonlara gerekli cevabı bu coşkulu kalabalık ve gözü bizde olan milyonlar çok net biçimde veriyor. Buradan taşan ses, mutlaka sözümüzü bu ülkenin bütün emekçilerine, ezilenlerine ulaştıracaktır. O nedenle bu kongre, bu kalabalık, bu kararlılık, bu cesaret, bu adanmışlık, saraydakilere diyor ki 'Bizi bu mücadeleden, bu birliktelikten vazgeçiremezsiniz.' Çünkü bizim fikriyatımız çok güçlüdür, bu dava çok haklıdır. Bu nedenle mutlaka kazanacağız arkadaşlar" ifadesini kullandı.

Ardından Kürt sorununun çözümüne değinen Sancar, şöyle konuştu:

"- Özellikle vurguluyoruz, çözümün yönetemi savaş, şiddet, çatışma olamaz. Çözüme ve barışa ancak ve ancak diyalog, müzakere ve demokratik siyasetle ulaşılabilir. Hep yüzleşme, hep hakikat diyoruz. Bu hakikatin mutlaka görülmesi gerektiğinde ısrar ediyoruz. Çözümdeki ısrarımız sadece tabanımızın büyük çoğunluğunun Kürtlerden oluşmasından kaynaklanmıyor. Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesinin inkar, imha ve asimilasyon politikalarından vazgeçildiği bir ülkenin bu topraklara huzur, refah ve özgürlük kazandıracağına inanıyoruz. Bu nedenle sürekli barış diyoruz, ısrarla büyük barışı savunuyoruz.

'HEDEFİMİZ, TOPLUMSAL MUTABAKATLA HAYATA GEÇİRİLECEK BİR BARIŞ SÜRECİ'

- Hedefimiz, toplumsal mutabakatla hayata geçirilecek bir barış sürecidir. Meclis'in merkezde olmasını neden istiyoruz? Çünkü Meclis, sürecin güvencesini oluşturacaktır ve şeffaflığı sağlayacaktır. Bunlar olmadan barış süreçlerini çözüme götürmek ve yerleştirmek, kalıcı kılmak mümkün değil. Birkaç adım atılabilir, çok öyle zor adımlar değil bunlar.

ÇÖZÜM İÇİN ÖNERİLERİNİ SIRALADI

- Bizler şunları öneriyoruz; Eşit yurttaşlığın güvence altına alınması, anadil başta olmak üzere kimlik haklarını tanınması, yerel demokrasinin kabul ve inşa edilmesi, tüm siyasi mahkumiyetlerin ve davaların sonuçlarıyla birlikte derhal ortadan kaldırılması, siyasi irade ve kazanımlara yönelik gasplara, başta belediyeler olmak üzere her alandaki kayyum rejimine son verilmesi.

- Bunların müzakere edilip hayata geçirileceği yer en başta Meclis olmalıdır. Bunları topluma mal etmek için de güçlü bir barış ve çözüm iradesi gereklidir. HDP bütün bu konularda temel aktördür, kurucu güçtür. Üzerine düşen her türlü görevi ve sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır.

- Hükümeti açıkça uyarıyoruz; tecrit üzerinden oyun oynamayın. Bu denli hayati bir meseleyi siyasi ikbal meselelerinize alet etmeyin. İmralı adına söz kurmayın, halkı yanıltmaya çalışarak afaki gündemler yaratmayın. Tecrite son verin. Abdullah Öcalan'ın ne düşündüğünü kamuoyunun öğrenmesini sağlayacak ve esasen hakkı olan bütün imkanları sağlayın. Muhalefet partilerine de seslenmek istiyorum, tecrit meselesi iktidarın manipülasyonlarına terk edilemeyecek kadar çizgidir.

'KALICI İTTİFAK' ÇAĞRISI

- Geçici değil, seçime dönük değil, ortak mücadele zemininde buluşan, uzun soluklu, kalıcı bir ittifak oluşturacağımız taahhüt ettik. Demokrasi ittifakı toplumsal ve siyasal muhalefetle, emek, ekoloji, kadın ve gençlik hareketleriyle en geniş birlikteliği kurmanın, değişim ve dönüşümün öncüsü olmanın, bu topraklarda yaşayan herkesin kendi yaşamlarını arzu ettikleri gibi kurmalarının zeminini yaratmanın adresidir.

'HDP TABANINI BİR SAYI OLARAK GÖRENLER NE SİYASETTEN ANLIYORLAR NE TARİH BİLİYORLAR'

- Kürtler başta olmak üzere HDP tabanını seçim hesaplarında bir sayı olarak görenler ne siyasetten anlıyorlar ne de tarih biliyorlar. Bu milyonlar, demokrasi ve barış mücadelesinin en dinamik gücüdür. Bu güç dikkate alınmadan ülkeye ne demokrasi ne adalet ne de barış gelir. Seçimler yaklaştıkça iktidarla anlaşmak gibi zırvalar tedavüle sokuluyor, bizler töhmet altında bırakılacağız. Bunları ortaya atanlara bakın, fikrinizi kolayca belirlersiniz zaten.

MUHALEFETE MESAJ: ÇAĞRIMIZ KARŞILIK BULMAZSA KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRERİZ

- Değerli yoldaşlarım, parlamento seçimlerine nasıl gireceğimizi söyledik zaten. Hedefimiz, halkların, ezilenlerin, dışlananların ortak iradesini parlamentoda en güçlü şekilde temsil etmek olacak. Bu hedefte en ufak tereddüdümüz yok. Cumhurbaşkanlığı seçimindeyse yine tutumumuz açık. Bizler kamuoyunun önünde açık, şeffaf görüşme yapılması halinde, tutumumuzu duyurduğumuz ilkeler çerçevesinde ortak aday fikrine açığız. Eğer çağrımız karşılık bulmazsa, seçimlere kendi adayımızla girme seçeneği de önümüzde duruyor. Ulaşabileceğimiz tüm kesimlerle istişare ederek aday belirleyeceğiz. Hedefimiz de en az ikinci tura çıkmak olacaktır arkadaşlarım."

MUHALEFET PARTİLERİNDEN KİMLER TAKİP ETTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Bilici ve Yönetim Kurulu üyesi Nuray Sağıroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ile Genel İdare Kurulu üyesi Süleyman Tekbaş, Yeniden Refah Partisi Engelli Koordinasyon Birim Başkanı Davut Konakçı ile Tek Parti Genel Başkan Vekili Süleyman Yağcıoğlu beraberinde bir heyet ile katıldı.

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