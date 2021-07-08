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TIMETURK / POLİTİKA / Perinçek, Vatan Partisi’nin IBAN’ını paylaşıp bağış istedi

Perinçek, Vatan Partisi’nin IBAN’ını paylaşıp bağış istedi

Doğu Perinçek, “Anadolu erenlerinden miras kalan fedakârlık geleneğine başvuruyoruz” dedi, Vatan Partisi’nin IBAN’ını paylaşıp bağış istedi

3 Saat Önce
2021-07-08 13:33:57
Perinçek, Vatan Partisi’nin IBAN’ını paylaşıp bağış istedi

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık'ta kaleme aldığı bugünkü yazısında “Sizlerin bilinçlerinizdeki özlemlerinize, gönüllerinizdeki ateşe, yüreklerinizdeki kararlılığa, Anadolu erenlerinden miras kalan fedakârlık geleneğine başvuruyoruz” diyerek partinin IBAN'ını paylaşarak bağış istedi.

Perinçek yazısında, “Vatan Partimize olağanüstü bir yöneliş var. Vatan Partisi, Altın Çağına girmiştir. Altın Çağ, iktidara yürüme çağıdır. Partimiz tarihinin dönüm noktasındayız. Arkada kalan elli yılda Millî Demokratik Devrimimizin programını geliştirdik. Strateji ve siyasetlerini oluşturduk. Yedi ateşlerden geçerek nitelikli önderler, kurmaylar ve kadrolar yetiştirdik. Gençlik örgütlerimizle Türkiye'nin önündeki 40 yılı sigortaladık. Kadın örgütlerimizle eşitliği ve çağdaşlaşmayı güvence altına aldık. Türkiye'nin Çağdaş Asya Uygarlığının öncü konumlarına yerleşmesi sürecini yürüttük. Şimdi milletimizin örgütlenmesi aşamasına geçiyoruz” sözlerini kaydetti.

“Vatan Partisi tarihi başarılarının kaynaklarını, milletimizin alın terinden üretti. Meclisteki partiler yüz milyonlarca lira devlet yardımı alırken, Partimizi halkımızın tarihten gelen fedakârlık ruhu donattı. Vatan Partisi, parayla yönlendirilemeyen ve teslim alınamayan biricik partidir. Partimiz, gönüllerden akan bağışlarla iktidar yolunda yürüyecek. Yunus Emre'nin dediği gibi dosta gidenün yolı, gönül içinden geçer” ifadelerini kullanan Perinçek, “Sizlerin bilinçlerinizdeki özlemlerinize, gönüllerinizdeki ateşe, yüreklerinizdeki kararlılığa, Anadolu erenlerinden miras kalan fedakârlık geleneğine başvuruyoruz” diyerek bağış istedi.
“Bağışlarınız üreticilerin iktidar hedefli örgütlenmesi içindir. Bağışlarınız milleti örgütlemek ve Üreticilerin Milli Hükümeti'ni kurmak içindir. Bağışlarınız Asya ikliminde bağımsız, başı dik, üreten Türkiye içindir. Bağışlar Vatan Partisi'ne Vatan Partisi İktidara!” diyen Perinçek Vatan Partisi'nin IBAN numarasını paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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