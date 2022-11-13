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Perinçek: Esed'le görüşmek için Ethem Sancak'la Suriye'ye gideceğiz

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ethem Sancak ve partisinden bir heyetle birlikte Suriye’deki rejim lideri Esed'ıin davetlisi olarak Suriye'ye gideceklerini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-11-13 16:14:45
Perinçek: Esed'le görüşmek için Ethem Sancak'la Suriye'ye gideceğiz

Kısa süre önce Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak'la 2 ay içinde Suriye'ye gideceklerini belirten Perinçek, "O Suriyeliler de bizim kardeşlerimiz. Araya dikenli teller çekilmiş, duvarlar yapılıyor. Yıkacağız o duvarları, o dikenli telleri kaldıracağız. Oradan tırlar gelsin, tırlar. Ticaret gelsin, ticaret gitsin. Burada üretilen mallar gitsin. Komşularımızla alışverişi tekrar canlandıracağız. Onun görüşmelerini yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Perinçek sözlerine şöyle devam etti:

Aynı zamanda terörü bitirmek, Suriye'de terörü bitirmek ve ülkelerimize huzur ve barışı getirmek, böylece üretim yapabileceğimiz koşulları sağlamak, ticaret yapacağımız barış, huzur koşullarını sağlamak. Bunu Suriye ile de görüşeceğiz. Dolayısıyla Vatan Partisi dış politika açısından da önümüzdeki dönemin çözümlerine hazır."

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