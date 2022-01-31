Özdil'den CHP’ye sert tepki: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Nokta TV isimli YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Özdil,"Diyarbakırlı adamı getiriyorsun Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun garanti. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Tunceli'den aday olsana kardeşim. Ben bunu söylüyorum bana kızıyorlar. Ben İzmir çocuğuyum. İzmir'de öyle milletvekilleri var, taksi kullanmadan Basın Sitesi'nden Bozyaka'ya gidemez. Ama İzmir milletvekili. Nasıl olacak? Kendi garanti gördükleri adamları oralara koyuyorlar." dedi.

"MUSTAFA KEMAL GELSE PARTİDEN İHRAÇ EDECEKLER"

Atatürkçü kişilerin partiden ihraç edildiğini vurgulayan Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuştu.

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