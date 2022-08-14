Özdağ ile Çataklı sosyal medyada birbirine girdi: 'Sen insan değilsin!'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin bir kadını kaçırmaya çalıştığı iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sert tepki gösterdi.

Zafer Partisi lideri Özdağ, sosyal medya hesabında Gaziantep'te bir kadının yabancı uyruklu bir kişi tarafından zorla arabaya bindirilmek istendiğini ancak bu kişinin tutuklandığını iddia etti. Açıklamalarında Özdağ, "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor. Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor" ifadelerini kullandı.

"NERESİNİ DÜZELTELİM?"

Özdağ'ın sosyal medyada gündem yaratan bu paylaşımına Gaziantep Valisi Davut Gül yanıt vererek, "Karataş değil Abdulhamit Han, Araçla değil yaya, Jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!" dedi.

"SENİN YATACAK YERİN YOK!"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuyla ilgili olarak "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu'da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLÜĞÜ AĞZINA ALACAK EN SON ZAVALLI!"

Bu paylaşımı Ümit Özdağ'ın yanıtı ise "S. Soylu'nun sanço'su İsmail Çatak benim insan olmadığımı söylemiş. İsmail, sizler TÜRK değilsiniz. Türkiye'ye 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçağı doldurdunuz. Bu ülkeyi işgal ettirip, iç savaşa sürüklüyorsunuz. Zafer Partisi Türk Milleti'nin işgale karşı direniş hattıdır." şeklinde oldu.

Çataklı buna karşılık, "Bizim bu millete sevdamızın sadakasını versek sana fazla gelir. Türklüğü ağzına alacak en son zavallı!" dedi.

ÖZDAĞ'DAN SOYLU'YA: YÜREĞİ VARSA İSTEDİĞİ ZAMAN İSTEDİĞİ YERDE..

Özdağ, Çataklı'ya yanıt olarak; "Sanço, senin Don Kişot İçişleri Bakanlığı önüne çıkıp 'buradayım, bekliyorum' diyene kadar hepiniz ezik adamlarsınız. Türk cesur olur Sanço. Korkup polisin arkasına sığınmaz. Medya tetikçileri ile saldırtmaz. Git, Don Kişot'a söyle: Yüreği varsa istediği zaman istediği yerde..." diye yazdı.

İsmail Çataklı ise, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın önüne geldiği gün Bakanlığın önüne getirilen "Hayvan Durum İzleme Aracı"nın fotoğrafını paylaşarak, "Sana uygun bir karşılama hazırlamıştık. Bekledik, gelmedin! Meclis otoparkında açıklama yapıp tüyen zavallı!" dedi.

"İÇİNE BİNİNCE BAĞLIYORLAR MI SENİ TASMANDAN"

Özdağ ise "Hayvan Durum İzleme Aracı"na itafen Çataklı'ya şu yanıtı verdi: "İsmail, makam aracını uzaktan görmüştüm. Çok uygun sana. İçine binince bağlıyorlar mı seni tasmandan. Uzatmayın bütün dünya korkaklığınızı gördü. Teselliye bütün hükümet koşturdu. Korkaklıkta rekor kırdınız. Zaten Trabzon havaalanından bu yana SS'nin korkaklığı efsaneydi tescil oldu"