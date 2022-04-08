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TIMETURK / POLİTİKA / Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

Katıldığı bir televizyon programında “Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş” diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında tartışma yaratacak bir yorumda bulundu. Özdağ, 'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir' dedi.

3 Saat Önce
2022-04-08 08:51:57
Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir YouTube kanalında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu açıklayarak büyük ses getiren Genel Başkan Ümit Özdağ, "Yavaş tercihimizden dolayı çok olumlu tepkiler aldık ve almaya devam ediyoruz. Bizimki tabii bir göreve çağrı, bizim adayımız olmasının dışında. Eğer bu görevi kabul ederse Türkiye için hayırlı olacağını düşünüyoruz hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bile hayırlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

"SİYASETTE SU AKAR YOLUNU BULUR"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olumsuz bir yanıt vermesi halinde ne düşündüğü de sorulan Özdağ, "Şu anda olumsuz bir tepki üzerinden konuşmayalım. Siyasette su akar yolunu bulur" dedi.

"KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'DAN SONRAKİ EN İYİ AK PARTİLİDİR"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstereceği iddiaları için de dikkat çeken ifadeler kullanan Özdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partilidir" dedi.

"İMAMOĞLU HALKI KANDIRIP SEÇİMİ KAZANDI, BİR DAHA KANDIRAMAZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yorumları da sorulan Zafer Partisi lideri Özdağ, "İmamoğlu nöbetçi cumhurbaşkanı adaylığı yaptı belediye başkanlığından çok. Ve Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle fotoğraf verip onların sağladığı ortamda, İstanbul'a dönüp Göktürk Abideleri'ne atıfta bulundu. Bu klasik, oportünist, ilkesiz politikacı tavrı hiçbir kutsalı olmayan... Kutsalı olmayanların halktan destek alması mümkün değildir. Halkı bir kere kandırırsın. O kontenjanını kullandı, bir kere kandırdı ve şartlar çok uygundu, kazandı. Bir daha kandıramaz" diye konuştu.

"TÜRK HALKININ KANDIRILMASINI ENGELLEYEĞİZ"

İmamoğlu'nun seçimi bir daha kazanıp kazanamayacağı da sorulan Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak Türk halkının kandırılmasını engelleyeceğiz" yanıtını verdi. .

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