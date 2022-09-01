Özdağ'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki: Fethullah Gülen'i de AYM başkanı yapın
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz' sözlerine tepki gösterdi.
2022-09-01 09:06:22
Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a giden Kılıçdaroğlu'na, KHK ile ihraç edilmiş eski bir kamu personeli; "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu yöneltti.
Kılıçdaroğlu, bu soruya; "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi.
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine şu paylaşımla tepki gösterdi:
"Fetullah Gülen'i de Anayasa Mahkemesi başkanı, Zekeriya Öz'ü Yargıtay başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir."
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