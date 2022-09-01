Özdağ'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki: Fethullah Gülen'i de AYM başkanı yapın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz' sözlerine tepki gösterdi.

Partisinin grup toplantısını düzenlemek için Samsun'a giden Kılıçdaroğlu'na, KHK ile ihraç edilmiş eski bir kamu personeli; "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu, bu soruya; "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi.

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine şu paylaşımla tepki gösterdi:

"Fetullah Gülen'i de Anayasa Mahkemesi başkanı, Zekeriya Öz'ü Yargıtay başsavcısı yapın. Bu politika Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir."