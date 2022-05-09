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Özdağ'dan Gökçek'e: Seni perişan ederim!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le sosyal medya üzerinden tartıştı.

22 Saat Önce
2022-05-09 08:07:54
Özdağ'dan Gökçek'e: Seni perişan ederim!

Gökçek'in 'eğitilmiş biri' sözleriyle hedef aldığı Özdağ,'seni perişan ederim' diyerek sert tepki gösterdi.

Göçmenlere yönelik açıklamaları ve Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisi hakkında 'Özdağ eğitilmiş biri' ifadelerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Özdağ'ın eski konuşmalarını içeren bir videoyu paylaşan Melih Gökçek şunları yazdı:

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'Zafer Partisi'ne saygı göstermeyi öğreneceksin'

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