Özdağ’dan Akşener'e çağrı: Mansur Bey'i birlikte aday gösterelim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı adayı için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı desteklediğini birkaç defa ifade eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslendi.

"Türkiye, etkileri giderek artan derin krizlerden kurtulmak için 2023'ü bekliyor. Ancak Erdoğan karşısında seçimleri kazanabilecek tek isim olan Mansur Yavaş'ın adaylığı halen ilan edilmiş değil!" diyen Özdağ, "Sayın Akşener'e çağrıda bulunuyorum, bizimle birlikte Yavaş'ın adaylığını destekleyin" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın ifadeleri şu şekilde:

"Değerli yurttaşlarım, Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Ve bu zor süreci daha kolay aşabilmek, Erdoğan'ın 20 seneden beri çok kötü bir şekilde yönettiği ve artık ağır şekilde hırpalamış olduğu devlet yapımızı, milli birlik yapımızı, ekonomimizi yoluna koyabilmek, 10 milyonu aşan sığınmacıyı ülkelerine yollayabilmek için bir değişimin şart olduğunu herkes görüyor.

Ancak bu değişimin gerçekleşebilmesi, önümüzdeki seçimlerde Erdoğan'ın kaybetmesine bağlı. Bütün araştırmalar gösteriyor ki bugün bu seçimi Erdoğan karşısında birinci turda hiçbir itiraza mahal bırakmayacak şekilde kazanabilecek bir tek aday var. Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş.

Ben Zafer Partisi Genel Başkanı olarak, 6 Nisan'da bir çağrıda bulunarak, Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmesini arzu ettiğimizi ifade ettim ve Mansur Bey'i de göreve davet ettim. Bugün 31 Mayıs, 7 hafta geçti bu arada Sayın Meral Akşener'e de çağrıda bulundum.

"MANSUR BEY'İ BİRLİKTE ADAY GÖSTERELİM"

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki Mansur Yavaş'a direnişin altını çizerek, Sayın Akşener, eğer Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Bey'i aday göstermemekte ısrar ederse, Zafer Partisi Mansur Bey'i destekliyor, siz de Mansur Bey'i destekleyin ve Mansur Bey'i birlikte aday gösterelim.

Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de, bütün muhalefet partilere oy veren seçmen de Mansur Bey'in arkasında toplanacak diye düşüncelerimi ifade ettim. Buradan tekrar Sayın Akşener'e çağrıda bulunmak istiyorum. Kemal Kılıçdarıoğlu'nun Erdoğan karşısında kazanma şansı yok, şikeli bir seçime bir daha izin vermeyin.

Benim ne demek istediğimi siz gayet iyi biliyorsunuz. Tekrar ediyorum, şikeli bir seçime bir daha izin vermeyin. Siz de İyi Parti olarak Mansur Yavaş'ı destekleyin ve göreceksiniz o zaman Cumhuriyet Halk Partisi de altılı masada oturan diğer parti genel başkanları da Mansur Yavaş'ın arkasında toplanmak zorunda kalacaklar.

Eğer şike yapmakta bazıları ısrar ederse Mansur Yavaş sizin ve Zafer Partisi'nin vereceği destekle Türk halkının teveccühünü kazanacak. 2023 Haziran seçimleri Türkiye barış içerisinde aşacaktır."