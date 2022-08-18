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Özdağ: Akşener, arkamdan 'Kafayı sığınmacılarla bozmuş' dedikodusu yaptı

İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, 'Meral Akşener, benim arkamdan 'Kafayı sığınmacılarla bozmuş' dedikodusu yaptı' dedi.

2 Saat Önce
2022-08-18 11:38:00
Özdağ: Akşener, arkamdan 'Kafayı sığınmacılarla bozmuş' dedikodusu yaptı

Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi Parti'nin kuruluşu sırasında Akşener, Nuri Okutan'a "Sığınmacılar Nasıl Kalır Araştırması" yapma görevi vermiş. Öğrenince çok sinirlendim. Çalışma durduruldu. Bütün ısrarıma rağmen konuyu sahiplenmedi. 2019'daki çalıştayı zorla kabul ettirdim. Raporlar hükümete yollanmadı. Meral Akşener, benim arkamdan "Kafayı sığınmacılarla bozmuş" dedikodusu yaptı. İyi Parti'den ayrılışımdan sonra "Sığınmacı sorununun halkta karşılığı yok” denilerek, İyi Partililerin bu konuda konuşması yasaklandı. Şimdi panik içindeler. Lütfü Türkkan yalan söylüyor!" ifadesini kullandı.

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