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TIMETURK / POLİTİKA / ''Osman Kavala Soros'çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir''

''Osman Kavala Soros'çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir''

MHP lideri Bahçeli, 'Osman Kavala Soros'çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir' dedi.

2 Saat Önce
2021-10-19 11:10:58
''Osman Kavala Soros'çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir''

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın tutukluluklarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Kılıçdaroğlu utanmadan "Neden hapisteler?" diye soruyor. Osman Kavala Soros'çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Bir teröristin yeri ise demir parmaklıkların ardıdır.

Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir.

Türkiye'ye gelmesini bekledikleri Gülen'e fazla umut bağlamasınlar, Gülen'in Türkiye'ye geldiği gün öldüğü gündür.

Gezmediği, görmediği yer kalmamıştır, gözümüzden kaçtı sanılmasın. Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?

Türkiye olarak Afganistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü tanımanın yanı sıra, sosyal ve ekonomik gelişimine de destek vermeliyiz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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