Öngörmek zor değil! SP’de olaylı kongre

Bir süredir nev-i şahsına münhasır bir parti içi muhalefet hareketine şahit oluyor Saadet Partisi… 30 Ekim Pazar günü 8. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek Saadet Partisi’nde muhalif kutuplar genel merkez yönetimine karşı bileniyor.

TIMETURK | İLHAN KESEN

Saadet Partisi önümüzdeki Pazar günü 8. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek. Ancak bu kongreyi onlarca başka partinin kongresinden ayıran bir durum var: Bir süredir nev-i şahsına münhasır bir parti içi muhalefet hareketine şahit oluyor Saadet Partisi…

5 MUHALİF GRUP ADAY ÇIKARABİLECEK Mİ?

Genel İdare Kurulu'ndaki bazı isimlerden oluşan Yüksek İstişare Kurulu, (YİK) kongre öncesinde adayını açıkladı. YİK, mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlığının devam etmesinden yana tercih kullandı. YİK'in bu tercihinin akabinde genel başkanlığa adaylığını açıklayan Prof. Dr. Mete Gündoğan adaylıktan çekildi.

Söylemeye gerek yok; parti içindeki tüm muhalefet hareketleri Saadet'in 6'lı masadaki devamı ya da bu masadan çekilmesi üzerinden gündeme geliyor. Karamollaoğlu ve mevcut yönetim haricindeki bütün muhalefet hareketlerinin temel argümanı Saadet'in 6'lı masadan çekilmesi ve özgün politikalar üretmesi şeklinde…

Son günlerde Saadet Partisi içinde 5 muhalif grup olduğu yönünde genel bir kanaat var. Saadet'te İstanbul, Anadolu, Konya, bazı MİLKO kuruluşların olduğu STK ekibi ile genel merkez ekibi olmak üzere beş farklı muhalif grup olduğu belirtiliyor. Genel Başkan adayı olarak ise şimdilerde sadece İlyas Tongüç'ün adı geçiyor.

SOSYAL MEDYADAN İHANET SUÇLAMALARI

Ancak her ne olursa olsun; yani Karamollaoğlu haricinde bir genel başkan adayı çıksın ya da çıkmasın partinin Pazar günkü kongresinin olaylı geçeceğini söylemek mümkün! Zira parti adeta kaynayan bir kazan. Partiye yıllarını vermiş onlarca ismin facebook ve twitter hesaplarında mevcut yönetime yönelttikleri ‘ihanet' suçlamaları parti içinde büyük gerginliğe sebep oluyor. Bu isimlerin kongrede Karamollaoğlu'na yönelik sert suçlamalarda bulunacakları genel merkez koridorlarında büyük bir ciddiyetle konuşuluyor. Nitekim partideki rahatsız kutuplardan İstanbul kümelenmesi içinde yer alan Selman Esmerer son olarak geçtiğimiz yılki olaylı İstanbul kongresinde Karamollaoğlu yönetimini ‘eksen kayması'yla suçlamıştı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Saadet'te olaylı kongre için geri sayım başlamış durumda… Bu sefer sadece Selman Esmerer değil, partide birden fazla kutup konuşacak. Partililer Karamollaoğlu'nun bu kongreden de genel başkan olarak çıkmasını bekliyor ama güçlenerek değil! .