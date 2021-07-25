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Ömer Halisdemir'e ''darbeci'' diyen İYİ Partili isme sosyal medyada büyük tepki

TIMETURK / POLİTİKA / Ömer Halisdemir'e ''darbeci'' diyen İYİ Partili isme sosyal medyada büyük tepki

Ömer Halisdemir'e ''darbeci'' diyen İYİ Partili isme sosyal medyada büyük tepki

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı paylaştığı tweet ile 15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halidemir’e darbeci dedi.

3 Saat Önce
2021-07-25 19:55:23
Ömer Halisdemir'e ''darbeci'' diyen İYİ Partili isme sosyal medyada büyük tepki

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darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı. Terzi'yi vurarak kritik bir göreve imza attıktan sonra şehit düşen 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'e "asıl darbeci" dedi. Sarıtaşlı, sosyal medyada tepkilerin dinmemesi üzerine Twitter hesabını kapattı.

FETÖ'nün düzenlediği 15 Temmuz darbe girişiminde Ömer Halisdemir'i vuran Semih Terzi ile ilgili tweet atan Sarıtaşlı, 'Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi' ifadelerini kullandı.

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TEPKİLER ÜZERİNE HESABINI KAPATTI

Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Şehit Ömer Halisdemir'e yönelik ifadelerine karşı tepkiler dinmeyince Sarıtaşlı hesabını komple kapatma kararı aldı.

Sarıtaşlı'nın attığı o tweet:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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