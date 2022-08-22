Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kariyeri

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nerelidir? Babala TV'ye Çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şehir Anaları Derneği Basın Sözcüsü ‘nün arka arkaya sorduğu sorularla gündemde yer aldı. Arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında olan Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir?

Ömer Faruk Gergerlioğlu 2 Kasım 1965, Isparta Şarkikaraağaç ilçesinde Dünya'ya geldi. Türk doktor, insan hakları aktivisti, yazar, gazeteci ve siyasetçidir. Ömer Faruk Gergerlioğlu aslen Şanlıurfalı Türk kökenli bir aileden. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Gergerlioğlu, Bursa İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1990 Yılında üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Iğdır ve Bursa'da çeşitli sağlık ocaklarında çalıştıktan sonra 1995 yılında TUS sınavını kazanarak, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında uzmanlık eğitimine başladı. Burada 5 yıllık uzmanlık eğitiminden sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yaptı. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)'nde çalıştı. Gergerlioğlu, 2003 yılında Kocaeli şube başkanı oldu. 2007-2009 arasında derneğin genel başkanlığını üstlendi. 2018 Yılında Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu Yer Aldığı Görevler

MAZLUMDER Genel Başkanı

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde HDP'den XXVII. Dönem Kocaeli Milletvekili seçildi.

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı oldu.

“Türkiye'de dini ve etnik ayrımcılık” konulu bir saha çalışmasının başkanlığını yaptı.

Kocaeli Barış Platformunun sözcüsüdür.

2017 Mart ayında kurulan ‘Hak ve Adalet Platformu'nun sözcüsü oldu.

Ödülleri

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 21 Haziran 2013'te FETA Girişimi ve Sakarya Gönüllü Eğitimciler Derneği 9. FETA ödülleri kapsamında "Yılın Aydını" ödülü verilmiştir.