Ömer Çelik: Yunanistan'ın yaptığı kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.' açıklamasında bulundu.