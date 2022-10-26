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TIMETURK / POLİTİKA / Ömer Çelik: Yunanistan'ın yaptığı kabul edilemez

Ömer Çelik: Yunanistan'ın yaptığı kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.' açıklamasında bulundu.

22 Saat Önce
2022-10-26 09:22:17
Ömer Çelik: Yunanistan'ın yaptığı kabul edilemez

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz.

Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.

Yunan makamlarının Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası, insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir. .

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