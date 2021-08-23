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TIMETURK / POLİTİKA / Ömer Çelik: Türkiye bir göçmen kampı değildir

Ömer Çelik: Türkiye bir göçmen kampı değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

1 Saat Önce
2021-08-23 18:19:38
Ömer Çelik: Türkiye bir göçmen kampı değildir

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Hem yangınlarla hem de fitneyle mücadele ettik.

Aşıya ulaşım konusunda ülkemizde bir sorun yok. Hayatını kaybedenlerin büyük kısmı aşı olmayanlar.

Haftada 5 gün eğitim programını korumamız gerekiyor. Normalleşmeyi korumak için rehbere uyulmalı.

Afgan halkı yalnız bırakılmamalıdır, Afganistan'da bir insanlık dramı yaşanıyor. Önemli olan Afgan halkının geleceğidir.

Birinci şartımız Mehmetçiğin güvenliğidir.

Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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