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Ömer Çelik’ten HDP’ye kapatma davası açılmasına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP’ye yeniden kapatma davasına ilişkin 'Eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç' yorumunda bulundu.

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07.06.2021 18:17:39
Ömer Çelik’ten HDP’ye kapatma davası açılmasına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Marmara için müsilaj eylem planı tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır. Bakanlığımızdan 300 kişilik bir ekip Marmara Denizi'nin 91 noktasında denetimlerini sürdürüyor. Acil eylem planı hemen devreye girmiştir.

Yunanistan'da göçmenleri caydırmak için ses bombaları kullanıldı, bu bir silahtır.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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